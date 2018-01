Libere di vedere una partita di calcio I piccoli passi avanti delle donne arabe

: Sul Foglio arrivano i rinforzi: a Natalia Aspesi&co non importava nulla di vedere da ragazzina "i signori nascosti… - clatorrisi : Sul Foglio arrivano i rinforzi: a Natalia Aspesi&co non importava nulla di vedere da ragazzina "i signori nascosti… - Whatsername__93 : D'altra parte raga, un uomo è libero di vedervi come un buco e basta. Così come voi siete libere di vedere un uomo… - PiazzaAlimonda : RT @DiegoFusaro: Il vero internazionalista è patriota: crede nel rapporto solidale tra patrie libere. Il mondialista odia le patrie, ché vu… - Maria89822729 : RT @buonvento67: @lauraboldrini @JattoniDallAsen La mia stessa delusione nel vedere lei ostentare rispetto verso una religione che sottomet… - 25091264 : RT @buonvento67: @lauraboldrini @JattoniDallAsen La mia stessa delusione nel vedere lei ostentare rispetto verso una religione che sottomet… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Al-Ahli contro al-Batin è la primadicui lesaudite potranno partecipare dal vivo venerdì in uno stadio. Nel regno ultraconservatore, da decenni la segregazione tra maschi e femmine è norma religiosa e di Stato. Eppure, negli ultimi mesi, sotto la spinta del giovane e controverso principe ereditario Mohammed bin Salman, nell’Arabia Saudita dell’immobilismo sono stati introdotti storici cambiamenti che hanno toccato lemolto da vicino: ultime in tutto il mondo a poterlo fare, le saudite guideranno l’automobile a partire da quest’anno. Il loro ingresso allo stadio, dove sono entrate soltanto una volta a settembre per le celebrazioni della festa nazionale, è un altro passo cruciale: in Arabia Saudita i diritti femminili passano anche attraverso lo sport. Allenon soltanto non era permesso finora sedersi in uno stadio, ma non è ancora possibile assistere a ...