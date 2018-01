L’hotel di ghiaccio dedicato a Game of Thrones è realtà : Come si esorcizza la paura di un’imminente invasione di white walker? Con un progetto di design interamente dedicato al Trono di spade e ai suoi personaggi, ovviamente. In Finlandia il Lapland Hotels SnowVillage ha pensato bene di prepararsi al lungo inverno che sta arrivando – o meglio, che è già arrivato – costruendo una struttura ricettiva che strizza l’occhio a Game of Thrones, in collaborazione con Hbo Nordic. “L’idea di uno SnowVillage ...