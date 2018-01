Legge sulla montagna e istituzione delle zone franche montane a Petralia Sottana

Berlusconi ferma Salvini sulla Legge fornero : Roma, 11 gen. (askanews) 'Approfondito l'argomento' dell'abolizione della legge fornero 'con nostri economisti e abbiamo visto che alcune cose bisogna mantenerle come sono'. Lo afferma Silvio ...

M5s - Di Maio : 'Sulla Legge Fornero Salvini si è venduto' : "Serve l'abolizione di tante leggi, tra queste c'è sicuramente la legge Fornero e abbiamo visto come Salvini si sia venduto per qualche poltrona e rinneghi l'abolizione di questa legge". Lo ha detto ...

Riforma pensioni - Damiano contro Salvini sulla Legge Fornero Video : Anche in questo 2018 continua a tenere banco e ad alimentare numerose polemiche la Riforma #pensioni. E come al solito, dopo avervi parlato della delusione per quel che concerne l'Opzione Donna [Video], uno degli argomenti più intricati e che maggiormente suscita discussioni tra gli addetti ai lavori è l'ormai famosissima legge Fornero. Proprio in merito si sono scontrati il segretario federale della Lega Nord Matteo #Salvini e il presidente ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 10/01 : sulla Legge Fornero solo aggiustamenti? Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 gennaio 2018 vedono arrivare nuovi aggiornamenti sulla proposta di abolizione della legge Fornero [Video] da parte del Centrodestra. A tornare sull'argomento è stato il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, spiegando di voler intervenire la' dove ci sembra giusto. Una presa di posizione che ha scatenato le reazioni dei contendenti politici. Dal M5S si parla di una smentita della linea adottata ...

Addio a John Young - Leggendario astronauta che camminò sulla Luna : La Nasa ha annunciato la morte di John Young, leggendario comandante della prima missione Shuttle nello spazio. Volò sei volte nello spazio e calpestò anche il suolo Lunare. Aveva 87 anni .

Cosa prevede la Legge sulla parità salariale tra donne e uomini in Islanda : Obbliga tutte le aziende e gli uffici governativi con più di 25 dipendenti a non pagare in modo diverso uomini e donne per le stesse mansioni The post Cosa prevede la legge sulla parità salariale tra donne e uomini in Islanda appeared first on Il Post.

Sacchetti bio e a pagamento : i social si spaccano sulla nuova Legge : Una crociata che ha nella foto dei 4 clementini sul lavabo di una casa la sua immagine simbolo con gente che arriva a scrivere frasi come "Non ci avrete mai", "Uniti sconfiggeremo il sistema" e altre ...

Riforma pensioni/ Salvini agli alleati : parole chiare sulla Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Salvini agli alleati: parole chiare sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 gennaio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:26:00 GMT)

Islanda - entra in vigore la Legge sulla parità di stipendio tra uomo e donna : L'Islanda è diventato il primo Paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna . Dal primo gennaio, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati devono dimostrare con una serie di documenti che ...

Il meteo per Capodanno Leggera perturbazione sulla Penisola : Roma - L'alta pressione si rinforza da Ovest, ma nel contempo l'Italia si trova sotto correnti umide nord-occidentali le quali trasportano una certa nuvolosità. Nubi che transiteranno un po' su tutta la Penisola, seppur senza effetti particolari in termini di precipitazioni. L'unica eccezione sarà rappresentata da nevicate (per lo più deboli) sulle aree alpine di confine, inizialmente fino al fondovalle ma con ...

