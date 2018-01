Legge Fornero | centrodestra diviso Poletti a Sky TG24 | non va abolita

Berlusconi : "Alcune cose della Legge Fornero vanno mantenute" : Si potrebbe anche pensare a realizzare il nostro programma sostenuti da un'altra forza politica". Poi la nota: "Nessuna disponibilità alle large intese" Quella che era sembrata un'apertura di ...

MATTEO SALVINI A QUINTA COLONNA/ Elezioni politiche 2018 : Legge Fornero - distanza da Berlusconi : MATTEO SALVINI a QUINTA COLONNA, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:16:00 GMT)

Berlusconi : “La Legge Fornero? Alcune cose vanno mantenute. Centrodestra al 45% - ma se serve sì alle larghe intese” : La legge Fornero è da cancellare solo in Alcune parti. L’obiettivo è portare il Centrodestra al 45 per cento, ma se servissero, le larghe intese, si potrebbero anche fare, anche se solo con il suo programma. Silvio Berlusconi continua a mostrare l’altra faccia della medaglia della coalizione. A partire dalla ripetizione di un concetto già espresso nei giorni scorsi anche se in modo meno netto: “Abbiamo approfondito l’argomento ...

RIFORMA PENSIONI/ Radicali in difesa della Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Radicali italiani in difesa della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 gennaio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Riforma Pensioni - Salvini : Legge Fornero va cancellata - le ultime novità Video : Altro che semplici modifiche, la Riforma #Pensioni targata Fornero va abolita senza se e senza ma. Non fa nessun passo indietro il leader della Lega #Matteo Salvini dopo le ultime dichiarazioni del presidente di Forza Italia #Silvio Berlusconi sulla legge Fornero. Da modificare in alcune sue parti, secondo l'ex premier che torna indietro rispetto al messaggio lanciato nei giorni scorsi dopo il vertice con Salvini e Meloni. Pensioni, Salvini ...

Legge Fornero - cos'è? Le novità introdotte per le pensioni - dall'anzianità al contributivo : Legge Fornero, cos'è? Dall'aumento dell'eta' di vecchiaia delle donne, stretta sull'anzianita' e introduzione del metodo di calcolo contributivo pro rata per tutti, allo stop alla rivalutazione delle ...

Salvini : 'Via obbligo vaccini e Legge Fornero. M5S? Cambiano idea troppo spesso...' : Così la gente li spende e l'economia riparte. Un'altra cosa su cui io e Berlusconi non siamo d'accordo è il limite di spesa per il contante: lui lo fisserebbe a 5.000 euro, io lo abolirei del tutto'. ...