Le proprietà benefiche del sedano | l’ortaggio che contrasta numerose patologie e migliora

Tisana alla malva : proprietà benefiche e ricetta per realizzarla : Un ottimo modo per beneficiare delle proprietà della malva, indicata nell’antichità come “omnia morbia” ossia come rimedio contro tutti i mali, è quello di preparare in casa una deliziosa Tisana alla malva. E’ sufficiente portare ad ebollizione, in un pentolino, 200 ml d’acqua, spegnendo poi il fuoco. Versate nell’acqua 2 grammi di fiori essiccati, lasciando in infusione per 10 minuti. Filtrate e bevete, usando un cucchiaino di miele come ...

Ecco “Bimi” : il broccolo-cavolo che sa di asparago - l’incrocio vegetale giapponese pieno di proprietà benefiche : Sbarca anche in Italia il “Bimi“, un vegetale incrocio naturale creato dall’azienda giapponese Sakata: si tratta di un broccolo, anche un po’ cavolo che sa di asparago. Si sono unite le proprietà dei broccoli e quelle del cavolo cinese, creando un mix vegetale appartenente alla famiglia delle brassicaceae. Molto versatile in cucina, vanta tante proprietà benefiche tanto da essere definito “superfood“: è ricco ...

Ecco le diverse varietà di Patate : sono tantissime - ognuna con diverse proprietà benefiche : In commercio esistono tantissime varietà di Patate, ognuna con le proprie caratteristiche che le rende più o meno adatte ai diversi usi in cucina. Quindi le Patate non sono tutte uguali, alcune sono più farinose e si sfaldano facilmente, altre invece rimangono più consistenti e sono più resistenti in fase di cottura. sono alimenti versatili e si possono utilizzare per la preparazione di centinaia di piatti, dal primo al dolce. Dobbiamo ...

Tisana alla curcuma : ricetta e proprietà benefiche : Per godere pienamente delle virtù della curcuma, spezia apprezzata sin dall’antichità per i suoi grandi effetti benefici sull’organismo umano, oltre che utilizzarla in cucina, è possibile berla sottoforma di Tisana. Per preparare una Tisana alla curcuma, occorrono (ingredienti per tazza): 300 ml d’acqua, 5 grammi di radice fresca o un cucchiaino in polvere di curcuma. Fate bollire l’acqua con la radice per 5 minuti, spegnete il fuoco e lasciate ...

Avocado : vitamina D tra proprieta' benefiche : L'Avocado, il frutto esotico ricco di vitamine, tra cui la D, pare sia in grado di prevenire alcune forme di tumore. Lo studio.

Ecco la nuova varietà di avocado senza nocciolo - frutto esotico molto apprezzato per le sue proprietà nutrizionali e benefiche : La nuova varietà di avocando senza nocciolo è stato prodotto in Spagna ma i primi a metterlo sul mercato sono stati gli inglesi di Marks & Spencer. Un nuovo frutto che assomiglia molto ad una zucchina, un po più grossa ma il sapore è tipico del vero avocado. L’avocado cocktail, questo è il nome della nuova varietà, ha una buccia molto sottile ed è privo di nocciolo, due caratteristiche molto interessanti per chi è amante di questo ...

Bacche di Gojii : spiccate le loro eccezionali proprietà benefiche e dimagranti : Le Bacche di Gojii sono il frutto di un arbusto appartenente alla famiglia delle Solanaceae che cresce spontaneamente in oriente, in particolare nelle valli del Tibet, dell’Himalaya, della Mongolia e della Cina. In queste zone costituiscono un elemento essenziale della medicina cinese: molto utilizzate grazie alle differenti virtù, definite anche il frutto della vita eterna. Sono dei piccoli frutti di colore rosso acceso, contengono elevate ...

La Moringa : una polvere “magica” dalle eccezionali proprietà benefiche per il corpo umano : La Moringa è un alimento di origine vegetale proveniente da un albero coltivato in sud America (Moringa Oleifera), dalla quale si ricava una polvere molto utilizzata come integratore alimentare. La polvere di Moringa viene ottenuta mediante essiccazione e successiva macinazione delle foglie e dai semi di questo albero. Il risultato è una polvere quasi impalpabile, ricca di 9 amminoacidi essenziali, 27 vitamine, 46 antiossidanti diversi e molti ...

Pasta e fagioli : proprietà benefiche e ricetta per prepararla : Semplice, invitante, gustosa, la Pasta e fagioli è un grande classico della cucina italiana che ha ottenuto il benestare di tutti i nutrizionisti per via delle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricca di vitamine, sali minerali (in particolare fosforo, potassio e ferro), protiene e antiossidanti, oltre che di fibre, essa contrasta la stitichezza grazie alla sua azione lassativa, abbassa i livelli di zuccheri e grassi nel sangue, per cui può ...

Ecco le straordinarie proprietà benefiche della calendula : La calendula Officinalis è una pianta appartenente alla famiglia delle Composite, che si adatta a diversi tipi di terreno e ambienti: può essere coltivata fino a 600 m di altitudine ed è possibile trovarla allo stato selvatico, in Italia, principalmente al Sud. Il nome si pensa che derivi dalla sue particolarità, ovvero quello di fiorire il primo giorno di ogni mese per tutto l’anno; per ottenere dei benefici medicinali e naturali, sia i ...

La cannella : usi e proprietà benefiche per l’organismo : La cannella è una spezia molto conosciuta ed apprezzata, disponibile sia in forma polverizzata che in piccoli cilindri di corteccia essiccati (chiamati cannelli), proveniente principalmente dal Ceylon (Sri Lanka) o dalla Cina. Già nell’antica Roma la cannella era utilizzata come spezia afrodisiaca, ma fu nel Cinquecento che l’effetto stimolante a livello sessuale fu dimostrato da diversi trattati medici. La cannella è composta da un ...

Stevia : le proprietà benefiche del dolcificante naturale a zero calorie : Proveniente dalle montagne del Brasile e del Paraguay, la Stevia è un dolcificante naturale molto apprezzato, ricavato salle foglie secche di una pianta perenne della famiglia delle Asteraceae, scientificamente n nota come Stevia Rebaudiana. Le prime attestazioni dell’uso di questa pianta risalgono ai curanderos sudamericani e agli indigeni Guaranì che la chiamarono “ka’a he’e’” (erba dolce), utilizzandola come dolcificante per l’amaro tè del ...

Aglio germogliato : ecco le proprietà benefiche per l’organismo : Molto spesso ci capita di acquistare una testa d’Aglio e non utilizzarla per un certo periodo, dimenticandoci che inevitabilmente per natura gli spicchi germogliano. Ma in questi casi cosa facciamo? una domanda che ci poniamo frequentemente è quella se è il caso di gettarli via o utilizzarli comunque. Non tutti sanno che, chi getta l’Aglio germogliato scarta un alimento dal forte potere curativo. Il Journal of Agricultural and Food ...

Alta qualità del grano khorsan KAMUT : ecco tutte le proprietà benefiche per la salute : Investire sulla ricerca scientifica è un passo molto importante per offrire al consumatore un prodotto sempre migliore, di qualità garantita, nutrizionalmente ricco di proprietà benefiche per la salute ancora tutte da scoprire: è questo l’impegno che KAMUT International sta portando avanti ormai da oltre un decennio con l’obiettivo primario di valorizzare al massimo l’antico grano khorasan KAMUT®. Quando alla fine degli anni ’80 la prima pasta a ...