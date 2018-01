: "Le esplosioni di energia che si verificano nello spazio hanno un strana origine… - thexeon : "Le esplosioni di energia che si verificano nello spazio hanno un strana origine… - stefaniaauci : RT @HuffPostItalia: "Le esplosioni di energia che si verificano nello spazio hanno un strana origine". Lo affermano alcuni scienziati https… - GabrimoG : RT @HuffPostItalia: "Le esplosioni di energia che si verificano nello spazio hanno un strana origine". Lo affermano alcuni scienziati https… - LucianoCalemme : RT @HuffPostItalia: "Le esplosioni di energia che si verificano nello spazio hanno un strana origine". Lo affermano alcuni scienziati https… - HuffPostItalia : "Le esplosioni di energia che si verificano nello spazio hanno un strana origine". Lo affermano alcuni scienziati -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Alcuni scienziatiscoperto qualcosa di molto strano sul fenomeno delle raffiche radio veloci (FRB), uno dei più misteriosi e intriganti del nostro universo. La radioastronomia le definisce come un "fenomeno astrofisico ad altadi origine sconosciuta che si manifesta come un impulso radio transitorio che dura solo pochi millisecondi".Si tratta didibrevi ma incredibilmente forti e che arrivano dalle viscere dell'universo. Su di esse non si sapeva molto fino ad oggi, quando gli scienziatiscoperto che una situazione di questo tipo si verifica attorno a dei buchi neri, sebbene potrebbe essere anche il risultato di altre circostanze astrofisiche.Gli scienziati sono giunti a questi risultati a seguito di uno studio il quale ha esaminato una delleavvenute: la FRB 121102. Si tratta dell'unico tra i segnali più luminosi, e ...