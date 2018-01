Le Deva | da venerdì 12 gennaio | è in radio “GRAZIE A TE” | il nuovo singolo estratto da “4”

: Le Deva: 'Grazie a te', è il nuovo singolo tratto dall'album “4”, in radio e su iTunes a partire da venerdì 12 genn… - GabriLoPiccolo : Le Deva: 'Grazie a te', è il nuovo singolo tratto dall'album “4”, in radio e su iTunes a partire da venerdì 12 genn… - martinaparise1 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Venerdì 12 gennaio arriva in radio “Grazie A Te”, il nuovo singolo de Le Deva, il quartetto… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 12 gennaio arriva in radio “Grazie A Te”, il nuovo singolo de @LEDEVAOFFICIAL @laurabonotwitta… - MontiFrancy82 : Venerdì 12 gennaio arriva in radio “Grazie A Te”, il nuovo singolo de @LEDEVAOFFICIAL @laurabonotwitta… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 12 gennaio arriva in radio “Grazie A Te”, il nuovo singolo de Le Deva, il quartetto… -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) A partire da12, è inA TE”, ilda “4”, il fortunato album de LE: 10mila copie vendute tra fisico e digitale, numeri importanti per un progetto totalmente indipendente, frutto di un lavoro che va avanti da oltre un anno e mezzo e che dimostra come il quartetto composto da Laura Bono, Verdiana, Greta e Roberta Pompa, sia riuscito a creare un’alchimia di voci unica che ha raggiunto risultati inaspettati.a te” sarà disponibile anche in digital download su iTunes e sarà accompagnato da un videoclip girato in un’esclusiva location sulla Sila tra paesaggi innevati e una locomotiva abbandonata. “Il brano è un GRAZIE rivolto alle persone che abbiamo incontrato, agli amori, alle lacrime, alla gioia e ai lividi che ci hanno lasciato – ci racconta Laura Bono, che appare anche tra gli autori del brano- un grazie a tutto ciò ...