Lazio | Rossi | Leu sostenga Zingaretti

LeU : Rossi - sostenere Zingaretti in Lazio : "Io la penso così", aggiunge Rossi: con il Pd alle elezioni siamo in competizione e impegnati a battere la sua attuale linea politica, offrendo un sicuro approdo di sinistra ai tanti che quel partito ...

Rossi Leu 'Sostenere Zingaretti nel Lazio. Aprire anche confronto su Gori' : ROMA - 'Con Gori in Lombardia è opportuno Aprire un confronto sul programma, perché rispetto a Maroni non basta #faremeglio, come dice lo slogan Gori, ma si deve cambiare idee e politiche', 'nel Lazio ...

Lazio - Rossi (LeU) : dobbiamo cercare un'intesa su Zingaretti : Firenze, 9 gen. (askanews) 'Nel Lazio sono convinto che si debba lavorare per cercare un'intesa' per la rielezione di Nicola Zingaretti. Lo ha affermato, a Omnibus su La7, il presidente della Toscana ...

MotoGp – Ipotesi clamorosa sul futuro di Valentino Rossi : la riveLazione : Si avvicina la stagione di MotoGp, grande attesa per quello che si preannuncia un campionato avvincente. E’ proprio della pRossima stagione che l’esperto Maurizio Bruscolini ha parlato in un’interessante intervista rilasciata ai colleghi di Tuttomotoriweb.com: “Dovizioso secondo me è un grandissimo pilota perché fa parte della vecchia scuola. Gli hanno insegnato che deve dare il massimo quando la moto glielo consente. Lui ne ha fatto ...

Spazio - la riveLazione di Nespoli : “Luna e Marte sono i prossimi obiettivi” : Pensa al futuro l’Astronauta Paolo Nespoli, rientrato a Terra dopo quasi cinque mesi sulla Stazione Spaziale: Luna e Marte sono i prossimi obiettivi dell’esplorazione spaziale. Nel collegamento da Houston organizzato da Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Agenzia Spaziale Europea (Esa) AstroPaolo ha detto che andare su Luna e Marte sarà complesso, ma assolutamente necessario: è un’evoluzione da cui non possiamo tirarci ...

Roma - allerta maltempo della Protezione Civile Lazio : criticità per le prossime 12-18 ore : allerta maltempo per le prossime 12-18 ore. Lo comunica la Regione Lazio. nel dettaglio, il Centro Funzionale Regionale ha adottato un avviso di criticità con indicazione che da tarda mattinata di ...

Allerta Meteo Lazio : rischio idrogeologico per temporali nelle prossime 18 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso un’Allerta Meteo con avviso di criticità con indicazione che dalla tarda mattinata di oggi e per 12-18 ore si prevede nelle zone di Allerta del Lazio: per rischio idrogeologico per temporali Codice Giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, e Bacini Costieri Sud; per rischio idrogeologico codice Arancione su Appennino di Rieti e Aniene. L'articolo ...

Regionali Lazio - Pirozzi : giovedì prossimo apre il comitato : Roma, 14 dic. (askanews) 'La creatività dei giornali e degli uffici stampa dei partiti evidentemente è in piena attività sulla vicenda delle candidature nel centrodestra. Stranamente invece c'è molta ...

Prossime rimoduLazioni Kena Mobile - ecco come cambia il piano ‘Kena Internet’ : rimodulazioni Kena Mobile in atto, che da un lato potrebbero far piacere e dall'altro no, a seconda del tipo di utente in cui vi identificate. Partiamo col dire che le modifiche contrattuali del gestore virtuale controllato da TIM investono il piano 'Kena Internet', tipico delle SIM dati. Dapprima l'offerta presentava un costo pari a 3.99 euro ogni 30 giorni, che adesso diventano 6, con GB inclusi che passano da 4 ad 8. come potete vedere, la ...

Calciomercato Lazio - si profila un ritorno clamoroso : la mossa per la prossima stagione : Calciomercato Lazio – Nonostante la sconfitta in campionato contro il Torino la stagione della Lazio continua ad essere strepitosa, gli uomini di Simone Inzaghi sono almeno in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo si pensa anche al mercato di gennaio ma non solo, ecco le strategie per la prossima stagione. Potrebbe profilarsi un ritorno clamoroso, un affare anche dal punto di vista economico, il presidente Lotito ...

VASCO ROSSI/ Tour 2018 - calendario ufficiale e prezzi biglietti : iniziata la preLazione - prime lamentele : VASCO ROSSI Tour 2018, calendario ufficiale e prezzi biglietti: al via oggi, mercoledì 13 dicembre, la prevendita per gli iscritti al fan club ufficiale. Ecco tutte le regole.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 10:11:00 GMT)

FederLazio : Silvio Rossignoli rieletto presidente : Roma, 6 dic. (askanews) 'Come imprenditori affrontiamo una battaglia in cui quotidianamente qualcuno, purtroppo, muore. Ma noi vogliamo continuare a lottare ed oggi festeggiamo proprio il fatto che ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità “gialla” per le prossime 30 ore : Allerta Meteo Lazio – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che da oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, in particolare sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente ...

Allerta meteo nel Lazio per le prossime 12-18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica con indicazione che dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 novembre, e... L'articolo Allerta meteo nel Lazio per le prossime 12-18 ore su Roma Daily News.