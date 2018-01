Lazio | Pirozzi diventa un caso

Lazio - Brunetta manda messaggio a Pirozzi : “Non ci si autocandida - è la coalizione a decidere” : “Oggi continueremo gli incontri con tutti gli esponenti del centrodestra per gettare le basi per il programma: un elenco di otto punti da cui partire con la campagna elettorale, mettendo insieme culture e valori del centrodestra in tema di fisco, economia, giustizia, politiche europee e via dicendo. Per quanto riguarda le regionali, Fontana è assolutamente un candidato giusto per la Lombardia, mentre nel Lazio voglio dire a Pirozzi, che è ...

Lazio - Salvini : stimo Pirozzi ma sto aspettando proposta alleati : Roma, 10 gen. (askanews) 'Aspettiamo che gli alleati dicano qualcosa'. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde a Radio uno nel corso della trasmissione Zapping sul candidato del ...

Sergio Pirozzi - gira una brutta voce : 'C'è Zingaretti del Pd dietro la sua candidatura nel Lazio' : Alla Pisana, sede della Regione Lazio , dallo scorso ottobre gira una brutta, bruttissima parola. Questa parolina (di più, una voce) è Zingarozzi e sintetizza, come rivela Il Tempo , quello che ...

Berlusconi candida Gasparri a governatore del Lazio : "Pirozzi lasci" : Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, è il candidato ufficiale di Silvio Berlusconi (e del centrodestra) a governatore della regione Lazio alle prossime

Lazio - Pirozzi non si ritira : "La Meloni non si candida - mi batto fino alla fine" : Sergio Pirozzi conferma la sua candidatura alle elezioni Regionali in Lazio del prossimo 4 marzo. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook dopo che ieri aveva vincolato la sua discesa in campo a quella ...

Regionali Lazio - Pirozzi : non mi ritiro resto in corsa : Roma, 9 gen. (askanews) 'Mi sono sentito con Giorgia Meloni, mi ha ringraziato per il mio interesse per la sua candidatura alla Regione Lazio, però mi ha annunciato che lei non ha nessuna intenzione ...

Lazio - il candidato spetta agli azzurri ma il sovranista Pirozzi non molla : Roma - La scelta del candidato di centrodestra per la Regione Lazio spetta a Forza Italia. Ed è al momento l'unica certezza in una partita a scacchi delicata per tutti gli attori in campo. Il nome che in queste ore rimbalza con maggiore insistenza è quello di Maurizio Gasparri. Ma, come ogni altra opzione, la decisione dovrà fare i conti con l'ingombrante presenza del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che da tempo è sceso in campo ...

Sergio Pirozzi : “o Governatore del Lazio o allenatore della Nazionale” : Nessun passo indietro da parte di Sergio Pirozzi. Il sindaco di Amatrice è in corsa per la Regione Lazio ed è disponibile a rinunciare “solo di fronte a un atto d’amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia…Continua a leggere →

Regionali Lazio - Pirozzi : “Gasparri? Meglio che rimanga in Senato” : Regionali Lazio; Pirozzi: “Candidatura Meloni? Sarebbe un atto d’amore e un risarcimento dopo la sconfitta a Roma, ma forse qualcuno gioca a perdere. Gasparri? Meglio... L'articolo Regionali Lazio, Pirozzi: “Gasparri? Meglio che rimanga in Senato” su Roma Daily News.

