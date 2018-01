Lazio | caos centrodestra | Meloni candida Rampelli | Pirozzi non si ritira Forza Italia

Rifiuti a Roma - Fortini : 'Il rischio? Fare la fine di Napoli : l'emuLazione gettò la città nel caos' : Daniele Fortini oggi è consulente della Regione Lazio, ma è stato presidente dell'Ama a Roma e soprattutto amministratore delegato di Asia, la società dei Rifiuti di Napoli. Fu chiamato per affrontare ...

Rugby : comitato Lazio Fir - ora è caos : ROMA, 7 DIC - Problemi in seno al comitato regionale laziale della Fir. Le società del Lazio e alcuni ormai ex consiglieri (Sessa, Tiburzi, Zileri e Ollei), si sono incontrati per spiegare le ...

Voto - Centrodestra in alto mare Ora si apre anche il fronte Lazio La Lega stoppa Gasparri. Caos totale : Regionali 2018, Centrodestra in alto mare. La lite non riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, ma si sposta anche sul Lazio. Forza Italia rivendica a sé la candidatura nella Regione della Capitale ma il problema è che non ha uomini spendibili Segui su affaritaliani.it

Nel caos Tari anche le assimiLazioni per le imprese : Aumentano per i Comuni le grane legate al calcolo della Tassa sui rifiuti, che gonfia gli importi considerando garage e cantine come appartamenti. Mentre i consumatori annunciano ricorsi e il ministero dell’Economia prepara una circolare sulla corretta applicazione del tributo, emergono ulteriori dilemmi su magazzini e uffici delle imprese ...