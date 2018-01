: RT @Sport_Mediaset: L'#Arsenal ha in pugno #Ancelotti. #Mancini, #Conte o #Ranieri per la #Nazionale > - RadioEnjoy_2010 : RT @Sport_Mediaset: L'#Arsenal ha in pugno #Ancelotti. #Mancini, #Conte o #Ranieri per la #Nazionale > - RealTimeNews__ : RT @Sport_Mediaset: L'#Arsenal ha in pugno #Ancelotti. #Mancini, #Conte o #Ranieri per la #Nazionale > - Andrea59196157 : RT @Sport_Mediaset: L'#Arsenal ha in pugno #Ancelotti. #Mancini, #Conte o #Ranieri per la #Nazionale > - AlessioRossi78 : RT @Sport_Mediaset: L'#Arsenal ha in pugno #Ancelotti. #Mancini, #Conte o #Ranieri per la #Nazionale > - Sport_Mediaset : L'#Arsenal ha in pugno #Ancelotti. #Mancini, #Conte o #Ranieri per la #Nazionale > -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Carlosarà il prossimo allenatore dell'. Secondo molti giornali tra cui il Corriere Dello Sport, l'allenatore 58enne avrebbe raggiunto il massimo accordo con i Gunners per un contratto per 4 anni di 40 milioni di euro per sostituire l'attuale allenatore ovvero Arsene Wenger. In Figc intanto si spera in un cambio di idea visto cheera stato preso in considerazione per allenare la nazionale Italiana. Ovviamente per quest'ultima restano sempre in lizza Antonio Conte, che attualmente è in crisi con il Chelsea viste le ultime prestazioni e che potrebbe essere sostituito da Allegri attualmente in forza alla Juventus, Mancini o Ranieri. La Figc La notizia diè stata un duro colpo per tutti coloro che gestiscono la Figc visto che che fin dall'inizio della sconfitta della nazionale italiana contro la Svezia, il suo nome era quello preferito o in cima alla ...