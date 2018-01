L' agente di Deulofeu a Milano! Summit col Napoli | parti vicine | le ultime

Napoli - Deulofeu - l'agente è a Milano : parte l'assalto : Milano - Gerard Deulofeu lascerà il Barcellona . Destinazione Inter? Forse nelle intenzioni del giocatore. In blaugrana con l'arrivo di Coutinho e il recupero di Dembelé per lui non c'è più spazio. La ...

Deulofeu-Napoli - l’agente e Giuntoli si vedono quest’oggi a Milano : Gerard Deulofeu sta rubando sempre più spazio a Simone Verdi nelle voci di mercato inerenti il Napoli. Le attenzioni dei media sembrano via via rivolte maggiormente al 23enne esterno offensivo catalano, complice anche il temporeggiare del talento del Bologna e del suo agente, che ieri aveva ammesso di essersi preso del tempo assieme al giocatore per […] L'articolo Deulofeu-Napoli, l’agente e Giuntoli si vedono quest’oggi a ...