L' account Twitter del presidente di Sony Interactive Entertainment è stato sospeso

L'account Twitter di Cyberpunk 2077 si risveglia dopo quattro anni di silenzio : Ci sono poche cose in grado di stimolare la curiosità come un "*beep*". Soprattutto se questo compare su un profilo Twitter in disuso ormai da quattro anni. Ancor di più se il profilo Twitter in questione è quello di Cyberpunk 2077, il nuovo atteso titolo di CD Project RED.Il misterioso messaggio ha subito dato il via alle condivisioni e alle risposte dei fan che attendono da tempo qualche informazione sul gioco dello studio polacco. Presentato ...

Ecco perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

Twitter - l’esercito dei (falsi) terremotati che celebrano il rientro nelle case. Svelato il fake - gli account cancellati in blocco : Sono finalmente tornati nelle loro case. Carla Minotta è rientrata il 27 dicembre. A Rossella Gengi era toccato un po’ prima, il 31 ottobre. Valerio Parente e Lucio Ruggero avevano rimesso piede nella loro abitazione rispettivamente lo scorso 13 e 6 ottobre. Costantino Varlo il 19 luglio e Noemi Samisi il 5 maggio. terremotati fortunati, verrebbe da dire, visto che solo il 40 per cento degli abitanti del Centro Italia colpiti dalle scosse ...

Ancora carcere e cancellato account Twitter per Ahed - ragazza simbolo della lotta palestinese : È stata prolungata la detenzione e cancellato l'account Twitter di Ahed Tamimi, la giovanissima palestinese simbolo della lotta palestinese, attualmente in un carcere israeliano. I familiari accusano gli israeliani di aver sollecitato la decisione di Twitter e ne hanno prontamente aperto un altro, #FreeAhedTamimi.Da quando, il 6 dicembre, il presidente americano Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme capitale d'Israele, Cisgiordania e ...

L’account Twitter di Julian Assange è tornato online - ma si continua a non sapere cosa sia successo : L’account Twitter di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è tornato online. @JulianAssange era stato cancellato probabilmente venerdì scorso, senza alcuna spiegazione né da parte di Assange né da parte di Wikileaks. Se lo si cercava, usciva questa schermata. Ieri @JulianAssange The post L’account Twitter di Julian Assange è tornato online, ma si continua a non sapere cosa sia successo appeared first on Il Post.

L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più : Julian Assange, fondatore di Wikileaks, non è più su Twitter, o per lo meno non c’è più L’account che Assange aveva usato finora, @JulianAssange. Non si sanno i motivi della chiusura delL’account, che non sono stati spiegati nemmeno da Wikileaks. The post L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più appeared first on Il Post.

Twitter ha iniziato a sospendere decine di account estremisti e violenti : Sta applicando nuove regole contro messaggi d'odio e razzisti: è stato sospeso anche l'account che pubblicò i video anti-islamici ritwittati da Trump The post Twitter ha iniziato a sospendere decine di account estremisti e violenti appeared first on Il Post.

Mosca minaccia Twitter : "Bloccate account di Open Russia o avete chiuso" : Open Russia, l'organizzazione al centro della vicenda, venne fondata nel 2001 quando Khodorkovsky era ancora uno degli uomini più ricchi del mondo, nel suo Board sedevano anche personaggi illustri ...

Il 2017 su Twitter : i tweet più retwittati - gli account più popolari : Game of Thrones è stato il programma televisivo statunitense con il maggior numero di tweet , mentre Stranger Things è stato il più twittato per lo streaming TV. Wonder Woman è stato il miglior film ...

X Factor - Rita Bellanza contro i Maneskin : 'Mi stanno sulle p**le'. account Twitter eliminato : Rita Bellanza i nsulta via twitter i Maneskin 'Mi stanno sulle palle. Si sono montati la testa all'inizio non erano così', ma è giallo sul suo Account. L'ex concorrente di XFactor partita come ...

Il tizio che aveva bloccato l’account Twitter di Trump dice che si era solo sbagliato : (Foto: Jim Watson/Getty Images) “Ho fatto un errore”: così dice Bahtiyar Duysak, il 28enne passato alle cronache tech per aver spento l’account Twitter di Donald Trump per undici (lunghissimi) minuti. Era il suo ultimo giorno di lavoro e dunque quasi tutti hanno (legittimamente) pensato che si trattasse di uno scherzo abilmente studiato per togliersi una soddisfazione. “Non è che stessi cercando qualcosa o avessi ...

Bahtiyar Duysak - l uomo che ha spento l account Twitter di Trump 'Solo un errore' : ... l'informatico sembra ininterrottamente imbarazzato, ammette che il Nobel per la pace, a questo punto, non lo meriterebbe, aggiunge di aver colpito la 'persona più controversa e popolare del mondo'. ...

