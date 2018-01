La Terra vista dallo Spazio - un video con le foto più belle : Anche nel corso dell’anno appena concluso gli astronauti in missione sulla Stazione spaziale internazionale, tra i quali anche il nostro Paolo Nespoli, non hanno mai staccato gli occhi dal nostro Pianeta, che hanno ripreso in lungo e in largo permettendoci di ammirare album fotografici e time-lapse mozzafiato. In questo video, appena diffuso dalla Nasa, ecco una selezione degli scatti più interessanti. Il punto di osservazione, rigorosamente, la ...

Centro Ufologico MediTerraneo - il video dei migliori avvistamenti del 2017 - 3 in Campania : Sui media non si fa che parlare d'altro. Notizia sui migliori avvistamenti ufo in Italia nel 2017. Una serie di ufo files mozzafiato avvenuti in Italia nel 2017 in pratica in tutte le regioni. Liguria,...

Harry d'InghilTerra fa il giornalista e Barack Obama si mette a nudo : l'intervista-scoop all'ex presidente degli Stati Uniti : La politica americana è unica, perché è come essere in una campagna elettorale permanente. La consapevolezza di non dover andare in cerca di soldi per gli spot televisivi mi faceva stare molto bene. ...

C'è Napoli tra le foto più belle 2017 della Terra vista dallo spazio : Una galassia di luci intorno a un grande 'buco nero', il Vesuvio: così appare Napoli di notte, fotografata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), a circa 400 chilometri di quota. L'immagine è stata scelta dal Johnson Space Center della Nasa tra i 17 scatti più significativi della Terra osservata dallo spazio.Una collezione che racconta tutti i colori del pianeta: dal verde dell'aurora boreale sui cieli del Canada, al ...

Astronomia : scoperto un pianeta dall’orbita mai vista - si trova a 30 anni luce dalla Terra : Uno studio dell’Università di Ginevra pubblicato sulla rivista Nature ha scoperto un pianeta singolare, con un’orbita mai osservata prima: non ruota attorno alla stella madre sul piano equatoriale, ma intorno ai poli. GJ436b, noto fin dal 2004 agli astronomi come il “pianeta con i capelli” per la sua chioma da cometa ha attirato l’attenzione degli scienziati per la sua strana orbita, che potrebbe essere dovuta alla ...

Movimenti a sinistra : pronta la lista ulivista che sosterrà il Pd ma i pisapiani si smarcano. E Grasso vede Di Pietro : La lista a sinistra del Partito Democratico è stata ultimata. E, dopo il via libera della Direzione dei socialisti, è finalmente pronta per essere lanciata. Domani a Montecitorio verrà presentato il simbolo del soggetto "ulivista" che correrà in coalizione con i democratici. Ci sono i socialisti di Riccardo Nencini, i Verdi di Angelo Bonelli e i "prodiani" guidati da Giulio Santagata. Non ci sono, e questa è la ...

Paolo Nespoli : i 5 video più belli della Terra vista dallo spazio - : L' astronauta italiano , il 14 dicembre torna dalla missione Vita . Nei suoi quasi cinque mesi a bordo della navicella Soyuz ha spesso twittato filmati in cui dava ai suoi numerosi follower la ...

La Terra inquinata vista dallo spazio : il gas soffoca anche la Pianura Padana : L'inquinamento si vede dallo spazio: lo indicano le prime mappe inviate dalla sonda Sentinel 5P, lanciata il 13 ottobre nell'ambiato del programma Copernicus. Tra le aree più inquinate anche la ...

L'artista Terralbese Dina Pala vista da Mario Virdis : Ora Dina, a 84 anni splendidamente portati, è felice di questo suo fruttuoso percorso che l'ha portata a essere una protagonista del mondo dell'arte. Personalmente la apprezzo molto, non solo per le ...

Nikola Tesla : l’intervista nascosta per oltre 116 anni “Volevo illuminare tutta la Terra” : l’intervista rivoluzionaria a Nikola Tesla che i media non hanno mai fatto conoscere al mondo,realizzata nel suo laboratorio a Colorado Springs nel 1899 . “Volevo illuminare tutta la terra. C’è abbastanza elettricità per diventare un secondo sole. La luce apparirà intorno all’equatore, come un anello intorno a Saturno”. Queste le parole di Nikola Tesla, considerato […] L'articolo Nikola Tesla: l’intervista nascosta per oltre 116 anni ...

Lazio - Felipe Anderson in vista al club di Terracina : 'Vivo per giocare - voi mi caricate' : Bagno di folla per Felipe Anderson e Luiz Felipe. I giocatori della Lazio, accompagnati dal team manager Maurizio Manzini, hanno fatto visita al club di Terracina, che per una sera si è riunito a ...