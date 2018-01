La seconda vita di “Spelacchio” e l’importanza della certificazione di gestione forestale

: RT @Lino_Grimaldi73: Ministro una causa civile nel nostro paese dura una vita a seconda della fase e del grado dai 3 ai 5 anni.....italia c… - FLGreco : RT @Lino_Grimaldi73: Ministro una causa civile nel nostro paese dura una vita a seconda della fase e del grado dai 3 ai 5 anni.....italia c… - khaliyamaslov : RT @seraphinelyon: • khaliyamaslov — mona vanderwaal di « pretty little liars », vuoi essere al centro dell’attenzione e ti piacerebbe esse… - novepernove : RT @Lino_Grimaldi73: Ministro una causa civile nel nostro paese dura una vita a seconda della fase e del grado dai 3 ai 5 anni.....italia c… - seraphinelyon : • khaliyamaslov — mona vanderwaal di « pretty little liars », vuoi essere al centro dell’attenzione e ti piacerebbe… - zazoomblog : #Spelacchio tagliato diventerà una casetta per mamme. La seconda vita dellalbero di Natale di Roma ... -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) L’albero più famoso d’Italia avrà una. Oggi infatti a Spelacchio verranno tolti luci e addobbi per far ritorno in Val di Fiemme, dove il suo legno verrà lavorato e trasformato in gadget e in una “Baby little Home”, una casetta che potrà ospitare alcune mamme con i loro piccoli. Il tutto senza alcun costo aggiuntivo. Ciò che è importante sottolineare è il lieto finestoria natalizia che ha appassionato e conquistato la simpatia di moltissime persone: i prodotti realizzati potranno essere certificati FSC®, il che garantisce che tutta la filiera, dalla materia prima al prodotto finale, è gestita in maniera sostenibile e responsabile. L’importanzae di una filiera sostenibile Con i suoi 19.600 ettari, il patrimonio naturaleMagnifica Comunità di Fiemme è una delle proprietà forestali collettive più estese a livello nazionale ed ...