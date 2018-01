: La morte di Paola Manchisi e quei fannulloni di Stato – L’Istantanea di Caporale - silviabest77 : La morte di Paola Manchisi e quei fannulloni di Stato – L’Istantanea di Caporale - Cascavel47 : La morte di Paola Manchisi e quei fannulloni di Stato – L’Istantanea di Caporale - fattoquotidiano : La morte di Paola Manchisi e quei fannulloni di Stato – L’Istantanea di Caporale - tiscalinotizie : #paolamanchisi una morte nell'isolamento della propria casa che ora rompe il silenzio. E attende molte risposte. Av… - brunorev : @laSciarelli ...ho letto sul Corsera la TRAGEDIA xchè di questo parlo...della povera Paola Manchisi...pur capendo l… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Quattordici dei suoi trentuno annili ha trascorsi segregata in casa, vittima delle turbe familiari, tolta dal mondo civile, dal suo bellissimo paese, Polignano a Mare, dalla scuola, dai suoi amici. Come ci ha raccontato “Chi l’ha visto?” l’11 gennaio, sapevano dell’oltraggio alla dignità e alla identità di questa ragazza non soltanto i parenti, ma i vicini di casa, le nonne che la sentivano piangere e, come ha confessato una di esse, piangevano con lei afflitte dalla incapacità di offrirle un aiuto. Tutti sapevano tutto, primi fra gli altri gli assistenti sociali, che hanno pure verbalizzato le condizioni igieniche e ambientali disastrose in cuiversava. Dovevano sapere per forza anche i carabinieri della locale stazione, le altre autorità di Pubblica sicurezza, il magistrato della Procura territoriale. Nessuno però ha liberatodalla sua prigione. Nessuno che ...