La donna più pelosa al mondo si depila per le nozze

Thailandia - la donna più pelosa al mondo si sposa (e si depila per il matrimonio) : ... durante la puntata dello ' Show dei Record ' su Canale 5, si aggiudicò il titolo ufficiale di ' donna più pelosa del mondo '. Oggi, che di anni ne ha quasi 18, la giovane thailandese è pronta a ...

La donna più pelosa al mondo si sposa e si depila per il matrimonio : ... durante la puntata dello 'Show dei Record' su Canale 5, si aggiudicò il titolo ufficiale di 'donna più pelosa del mondo'. Oggi, che di anni ne ha quasi 18, la giovane thailandese è pronta a sposarsi ...

La donna più pelosa al mondo si sposa e si depila per il matrimonio : ... durante la puntata dello ' Show dei Record ' su Canale 5, si aggiudicò il titolo ufficiale di ' donna più pelosa del mondo '. Oggi, che di anni ne ha quasi 18, la giovane thailandese è pronta a ...

Dischi più venduti del 2017 : primo Ed Sheeran. In top 20 - Riki è l’unico ex talent (con due album diversi) - Cristina D’Avena l’unica donna : Riki Non c’era certo bisogno di conferme, ma Riki (al secolo Riccardo Marcuzzo, secondo classificato nell’ultima edizione di Amici) si attesta come il fenomeno commerciale dell’anno. Il giovane milanese riesce infatti a piazzare addirittura due suoi lavori – Perdo le parole e Mania – rispettivamente alla posizione numero 3 e alla 12 nella classifica FIMI dei Dischi più venduti del 2017, ed è l’unico artista ...

Dischi più venduti del 2017 : primo Ed Sheeran. In top 20 - Riki è l’unico ex talent (con due dischi diversi) - Cristina D’Avena l’unica donna : Riki Non c’era certo bisogno di conferme, ma Riki (al secolo Riccardo Marcuzzo, secondo classificato nell’ultima edizione di Amici) si attesta come il fenomeno commerciale dell’anno. Il giovane milanese riesce infatti a piazzare addirittura due suoi lavori – Perdo le parole e Mania – rispettivamente alla posizione numero 3 e alla 12 nella classifica FIMI dei dischi più venduti del 2017, ed è l’unico artista ...

Volley : A2 Femminile - Madonna non è più il tecnico della VolAlto : CASERTA- Ancora un cambio di panchina nella tribolata stagione della VolAlto Caserta . Oggi si è dimesso Arcangelo Madonna il tecnico che gudiava la squadra campana dallo scorso 27 novembre dopo l'...

Marina Ripa di Meana - il ricordo dell'amico Mughini. "Affidabile e generosa - la donna più intelligente che io abbia conosciuto" : Il giornalista racconta quella che definisce "la mia più grande amica per trentacinque anni". La bellezza, il rapporto con la figlia e con il marito e "la...

"La donna più pelosa" del mondo si è sposata - : La ragazza, che vive in Thailandia, soffre di una rara malattia genetica della sindrome di Abrams, detta ipertricosi. Il suo viso, le mani e i piedi sono coperti da peli che crescono rapidamente. Dal ...

La jihadista donna più ricercata al mondo/ Ecco la vera storia di Émilie König arrestata in Siria : Nelle ultime ore è stata arrestate in Siria Émilie König, la più celebre delle jihadiste occidentali affiliatesi all'ISIS: ma chi è questa 33enne bretone e quale è la sua storia?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 08:56:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ La donna non vuole più soffrire - le sue frasi sui social stupiscono : ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE: dopo la separazione la showgirl rompe il silenzio. “Nella vita si cade e ci si rialza sempre”, ha scritto sulla sua pagina Instagram(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:52:00 GMT)

Stipendi calciatori Serie A : quanto guadagnano le stelle del Campionato italiano? Bonucci e Higuain i più ricchi - che busta paga per Dybala e donnarumma : Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci sono i calciatori più pagati della Serie A. L’attaccante argentino in forza alla Juventus e il difensore passato al Milan quest’estate percepiscono due ingaggi identici: 7,5 milioni di euro a stagione (netti) a cui poi aggiungeranno i rispettivi introiti dagli sponsor. Gli ingaggi delle due stelle influiscono in maniera determinante sul monte Stipendi delle rispettive squadre: quello più alto in ...

Ragusa - al teatro donnafugata cinque spettacoli per i più piccoli : cinque spettacoli che appassioneranno grandi e piccini, avvicinando intere famiglie alla magia del teatro. Si inizia mercoledì, 27 dicembre, alle ore 17.00, replica alle ore 18.30, con l'avvincente ...

Claudia Gerini : «Se la donna è più grande dell’uomo che male c’è?» : Tutto è iniziato quando aveva 13 anni, una bambina con la passione per la danza e la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo. «Ritagliai una cartolina da Cioè, cercavano adolescenti che ballavano e cantavano: mi ritrovai a vincere “Miss Teenager” e poi iscritta a un’agenzia di casting. Facendo provini, sentii che la recitazione era il modo in cui volevo esprimermi». È così che Claudia Gerini si racconta in un’intervista al Corriere ...

Russia - la donna più fortunata del mondo sopravvive a doppio impatto VIDEO : Siamo in Russia, dove quella che può considerarsi la donna più fortunata al mondo è rimasta indenne all'impatto di due veicoli che l'hanno mancata di pochissimo.