La dedica del fidanzato a Rosa Perrotta per l'Isola : l'Isola dei famosi è il reality show di Canale Cinque che inizierà ad andare ufficialmente in televisione il 22 Gennaio 2018. La tredicesima edizione del programma targato Mediaset sarà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi e dall'opinionista ufficiale Mara Venier. Accanto a quest'ultima potrebbe sedersi proprio il vincitore della seconda edizione del reality show de Grande Fratello Vip 2. Stiamo parlando naturalmente di Daniele Bossari ...

Milano dedica un palinsesto alle espressioni artistiche del Novecento : Lungo tutto il corso del 2018, Milano dedica un palinsesto alle espressioni artistiche e sociali che hanno animato il Novecento in Italia. La cultura del secolo appena trascorso ha infatti segnato profondamente l’Italia e in particolare il capoluogo lombardo, dove…Continua a leggere →

Un concept per vie traverse, mimetizzate, diagonali, che sembra sì fuoriuscito dai temi del disco, un po' per velleità letteraria un po' per gioco: torna L'AURA.

A Reggio Calabria la conversazione del Prof. Antonino Romeo dedicata alla figura di Vittorio Emanuele III : Antonino Romeo dedicata alla figura di Vittorio Emanuele III (1869-1947), Re d'Italia dal 29 luglio 1900 al 9 maggio 1946, tornata prepotentemente alla ribalta della cronaca e della politica per la ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA FIDANZATI/ Ufficiale stanno insieme - la dedica social dell'ex tronista : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA stanno insieme! La conferma arriva nei giri di Valzer di Verissimo: "Sono una coppia a tutti gli effetti, presto tutte le novità".

L'incredibile storia di Winter il delfino - serata dedicata agli animali su La5 : ... cast, trama e trailer L'incredibile storia di Winter il delfino 1: streaming Una storia di tenerezza legata all'amore per gli animali. La5 questa sera gioca la carta del senso animalista ...

Morto lo storico dell'arte Carlo Pedretti. Una vita dedicata a Leonardo da Vinci : È scomparso Carlo Pedretti, il massimo esperto in assoluto di Leonardo, lo storico dell'arte italiano più conosciuto e apprezzato nel mondo anglosassone. Avrebbe compiuto domani 90 anni. Se ne va dunque dopo una vita lunghissima e una malattia fulminea ma inesorabile, comunicata agli amici dai più stretti collaboratori solo qualche settimana fa, con l'emozione e i timori di chi sa che il lavoro ancora sul tavolo dello studioso ...

Ivana Mrazova e Luca Onestini, la modella festeggerà il compleanno in Italia in compagnia dell'ex tronista? I fans dei due gieffini sognano l'incontro tra i due.

Ivana Mrazova e Luca Onestini sono innamorati e si pensano nonostante la distanza? Ecco l'indizio nei social network che non è sfuggito ai tanti fan della coppia.

Al via l'anno del cibo italiano. dedicato a Marchesi : Quello che inizia domani sarà l'anno nazionale del cibo italiano, proclamato dai ministri (uscenti) dei Beni Culturali Dario Franceschini e dell'Agricoltura Maurizio Martina. Da gennaio via a ...

“Benito Mussolini uomo dell’anno 2017” : Il Tempo dedica la prima pagina al Duce : La faccia squadrata in prima pagina. L’espressione truce di un’istantanea d’epoca e il titolo su due righe: “L’uomo dell’anno“. È polemica per la prima pagina scelta dal quotidiano Il Tempo per la vigilia dell’ultimo giorno del 2017. Per il giornale diretto da Gian Marco Chiocci, infatti, il personaggio del 2017 è addirittura Benito Mussolini. Il motivo? Lo spiega il sommario della prima pagina: ...

Raffaello Tonon - dedica a Luca Onestini : le belle parole in difesa dell'amico : Raffaello Tonon sempre più amico di Luca Onestini: la dedica all'amico Raffaello Tonon e Luca Onestini, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, hanno continuato a frequentarsi anche una volta finito il reality. I due infatti, usciti dalla Casa, sono rimasti molto amici e, sui social, intrattengono spesso i loro followers con siparietti scherzosi e immagini […]

Guido Elmi/ Chi è il produttore di Vasco Rossi : la dedica del rocker dopo la morte - video (La notte di Vasco) : Guido Elmi è lo storico produttore di Vasco Rossi scomparso improvvisamente lo scorso 31 agosto. Per celebrare il suo ricordo, Blasco ha postato un video...