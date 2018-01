La Corte Europea contro l' Italia | ammesso il ricorso di 40 sudanesi espulsi

Rimpatri di massa - la Corte Europea dei diritti dell'uomo ammette i ricorsi dei migranti sudanesi : Era il 24 agosto 2016 quando 40 cittadini sudanesi, fermati dalla polizia a Ventimiglia, vennero espulsi e Rimpatriati a seguito di un accordo di cooperazione firmato dal capo della Polizia Gabrielli ...

Polonia - “riforma giustizia viola stato di diritto” : Commissione Ue attiva articolo 7 e deferisce Varsavia alla Corte europea : La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte Ue e ha attivato l’articolo 7 del Trattato, l’ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario ordinario. È la prima volta nella storia che l’esecutivo di Bruxelles ricorre a questa decisione, ufficializzata oggi dal vicepresidente, Frans Timmermans, dopo la riunione dei commissari. La Commissione europea “ha concluso che esiste un chiaro rischio di ...

Uber - la Corte Europea : 'E un servizio di trasporto - ogni Stato decida le sue regole' : ... ricorda la Corte, i servizi di trasporto non collettivi in area urbana così come i servizi collegati quali Uber 'non hanno portato all'adozione di norme comuni Ue sul fondamento di tale politica'. ...

Uber - la Corte Europea : 'E un servizio di trasporto - ogni Stato decida le sue regole' : ' Uber è un servizio di trasporto, e spetta quindi agli stati membri regolamentarlo come tale'. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue. Di conseguenza il servizio di messa in contatto con ...

Diretta da Treviso : Risparmiatori truffati - ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo : di MoVimento 5 Stelle Non solo Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, i truffati dal sistema bancario connivente con la politica sono innumerevoli e sparsi per tutta l'Italia. Da Nord a Sud. Oggi siamo a Treviso, per parlare con voi e incontrarvi uno ad uno: saremo presenti con il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, assieme all'eurodeputato David Borrelli, all'avvocato Gaetano Filograno e a tutte le associazioni a tutela dei ...

Debiti PA - l'UE deferisce l'Italia alla Corte Europea per ritardi pagamenti : (Teleborsa) - l'UE torna a bacchettare l'Italia per i ritardi dei pagamenti della PA, nonostante le misure adottate negli ultimi anni per velocizzare il saldo delle fatture alle imprese che lavorano ...

Yoox mette a segno un buon rialzo grazie a sentenza Corte europea : (Teleborsa) - Brillante rialzo per l'Internet retailer, che chiude la giornata odierna con un balzo del 3,03%. A sostenere gli acquisti una sentenza della Corte europea a favore dei limiti alla ...

Lombardia - da Consiglio richiesta per Corte Europea brevetti : Milano, 30 nov. (askanews) La Commissione Attività Produttive, presieduta da Pietro Foroni, ha approvato all'unanimità la proposta di Risoluzione con cui la Lombardia sosterrà la candidatura di Milano ...

E l'Italia manda una donna alla Corte di Giustizia Europea : ... alla Sorbona di Parigi e in altri atenei , ma la sua carriera accademica si è svolta prevalentemente presso l'università più antica del mondo, sorta proprio attorno agli studi di diritto. La Corte ...