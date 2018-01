La classifica di Serie A senza errori arbitrali

: RT @giuseppebaratta: @DiMarzio Attento che se parli della @OfficialSSLazio rischi di essere cacciato da @SkySport dove si parla solo delle… - AlfonsoZito : RT @giuseppebaratta: @DiMarzio Attento che se parli della @OfficialSSLazio rischi di essere cacciato da @SkySport dove si parla solo delle… - LaCoscienzaSSL : RT @giuseppebaratta: @DiMarzio Attento che se parli della @OfficialSSLazio rischi di essere cacciato da @SkySport dove si parla solo delle… - DaDaDazzi : RT @giuseppebaratta: @DiMarzio Attento che se parli della @OfficialSSLazio rischi di essere cacciato da @SkySport dove si parla solo delle… - giuseppebaratta : @DiMarzio Attento che se parli della @OfficialSSLazio rischi di essere cacciato da @SkySport dove si parla solo del… - blogfiorentina : La #classifica di #SerieA senza errori arbitrali #Fiorentina derubata -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) La #A, grazie al Var, ha visto eliminare in questa prima parte di stagione una buona parte deglidecisivi che commettono arbitri e guardalinee, ma sicuramente non tutti. Anzi, in queste ultime giornate il Var stesso sembra essersi impigrito, nel senso che ha evitato di correggere gli sbagli dei fischietti in diverse partite, dimostrando quasi una mancanza di coraggio e personalita' in chi sta dietro al video. Per questo vi proponiamo lafornita dal sito superscommesse.it e vediamo che seppur le discrepanze non siano di certo paragonabili a quelle degli anni scorsi, ci sono comunque delle differenze ipotetiche la certezza ovviamente non esiste, perché le partite poi andrebbero rigiocate con decisionidiverse e non si possono stabilire invece degli esiti certi a tavolino. Il Cagliari e la Fiorentina sono le squadre più ...