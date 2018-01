La Calabria campionessa di generosità | a Reggio record di acquisti per le Olive Ascolani

: La Calabria campionessa di generosità: a Reggio Calabria record di acquisti per le olive all’ascolana solidali -… - ilcirotano : La Calabria campionessa di generosità: a Reggio Calabria record di acquisti per le olive all’ascolana solidali -… - LameziaClick : La Calabria campionessa di generosità: al McDonald's di Reggio record di acquisti per le olive all'ascolana solidal… - LaVoceRC : La Calabria campionessa di generosità: a Reggio record di acquisti ... -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) È il McDonald’s diTangenziale ad aggiudicarsi il podio dei ristoranti più solidali d’Italia grazie all’importante contributo dato a Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald con la vendita delleall’Ascolana Solidali. L’iniziativa solidale a sostegno Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, che opera in collaborazione con centri pediatrici italiani di eccellenza per sostenere i bambini e le loro famiglie, ha incontrato ladi moltissimi italiani che hanno reso possibile la raccolta di ben 493.000 € in soli due mesi. McDonald’s infatti ha donato a Fondazione 1 € per ogni porzione diall’ascolana acquistata negli oltre 560 ristoranti d’Italia. In questa occasione, i calabresi, ed in particolar modo i reggini, si sono dimostrati i più generosi per spirito di solidarietà. L’adesione all’iniziativa che ha coinvolto i clienti del ...