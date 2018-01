: Kronos - il tempo della scelta, nuovo talk politico su Rai 2 - SuperGuidaTV : Kronos - il tempo della scelta, nuovo talk politico su Rai 2 - Max23Baldo69 : RT @BlogSocialTv1: Annalisa Bruchi torna con Kronos – il tempo della scelta, da Venerdi 12 Gennaio su Rai2 - LEGGI NEWS - - mariavitpescini : RT @RaiDue: Da venerdì 12 gennaio, in prima serata, un nuovo talk che coniuga nuovi linguaggi e punti di vista differenti: #Kronos. Il temp… - mariavitpescini : RT @BlogSocialTv1: Annalisa Bruchi torna con Kronos – il tempo della scelta, da Venerdi 12 Gennaio su Rai2 - LEGGI NEWS - - Max23Baldo69 : RT @paoloigna1: il tempo è quasi giunto per saperlo... @AnnalisaBruchi e @gloquenzi #Kronos Venerdì in diretta su @RaiDue -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 gennaio 2018)showin arrivo su Rai 2: si tratta di– Ilcondotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi Tutto pronto per il debutto di– Il, ilshowdi Rai 2 affidato alla conduzione di Annalisa Bruchi e del giornalista Giancarlo Loquenzi.– Il: quando inizia Chi saranno i primi ospiti di @AnnalisaBruchi e @gloquenzi a #? Venerdì in diretta su @RaiDue #4marzo #START pic.twitter.com/3CHVoEkgDE — Clarissa Domenicucci (@clarissadome) 10 gennaio 2018 La prima puntata di– Ildebutta venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 21.20 in prima serata su Rai 2. Padroni di casa saranno Annalisa Bruchi, volto noto di “Tabloid” e il giornalista Giancarlo Loquenzi che alcuni ricorderanno per aver condotto il programma ...