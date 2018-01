Kia presenta Niro EV Concept | l' evoluzione elettrica del crossover ibrido

No Kia E71 (2018) potrebbe essere presentato insieme a No Kia 9 : Nokia potrebbe presentare un nuovo feature phone in occasione dell'annuncio di Nokia 9, e potrebbe essere Nokia E71 (2018) . L'articolo Nokia E71 (2018) potrebbe essere presentato insieme a Nokia 9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HMD Global potrebbe presentare No Kia 9 e un nuovo No Kia 8 il 19 gennaio 2018 : HMD Global sarebbe pronta a festeggiare il suo primo compleanno presentando, tra poche settimane, i nuovi Nokia 9 e Nokia 8 2018

Presentato l’entry-level NoKia 2 : specifiche - uscita e probabile prezzo in Italia : Non è assurdo essersi concentrati sul lancio del Nokia 2, avvenuto quest'oggi in India. Il nuovo entry-level del noto marchio finlandese potrebbe far parlare molto di sè, fosse anche solo per l'ottimo prezzo che lo contraddistingue, pari ad appena 99 euro. In Italia il Nokia 2 arriverà solo nel 2018, ma siamo già pronti a darvi tutti i ragguagli possibili sulla scheda tecnica. Non aspettatevi un fulmine di guerra, anche se comunque il ...