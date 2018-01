Juventus | Buffon e Chiellini nella Top 11 europea

Juventus - Buffon e Chiellini nella top XI della UEFA : Juventus, Buffon e Chiellini nella top XI della UEFA Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Buffon – Gigi Buffon e Giorgio Chiellini figurano nella squadra dell’anno 2017 dei lettori UEFA.com. In totale sono stati raccolti 8.779.639 voti da tifosi di tutto il mondo, 1.6 milioni in più rispetto allo scorso anno. LA TOP XI UEFA La squadra è dominata da ...

Juventus : Buffon e Cuadrado ancora out - mentre Marchisio e Howedes… : Non è un gennaio facile per la Juventus, che è alle prese con tantissimi infortuni che prevederanno altrettanti più o meno celeri tempi di recupero differenti. Analizziamo la situazione dell’infermeria bianconera a cominciare dal capitano Gianluigi Buffon. Il portiere della Nazionale, infatti, è ancora alle prese con una ferita al polpaccio che sembrava apparentemente di poco conto: invece è iniziato il calvario. Dapprima un ...

Juventus : Buffon e Cuadrado sempre out. E non si sa quando tornano : Aspettando Dybala (tra i 30 e i 40 giorni per recuperarlo), la Juve deve fare i conti con altre assenze pesanti. Un mese senza Marchisio (trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra), poco ...

Calciomercato Juventus - si pensa al post-Buffon : il nome in pole per fare da vice a Szczesny : Calciomercato Juventus – In questa sessione di mercato invernale, la Juventus non farà grandi operazioni. L’unico colpo ad effetto potrebbe essere l’arrivo anticipato di Emre Can, ipotesi poco praticabile con il giocatore comunque già bloccato per giugno quando sbarcherà a Torino a parametro zero. Marotta e Paratici però in questo mese di gennaio non staranno con le mani in mano ma penseranno già al mercato estivo. In ...

Juventus - Buffon insegue il record di Maldini. Intanto è caccia al numero 12 della prossima stagione : Juventus, Buffon insegue il record di Maldini. Intanto è caccia al numero 12 della prossima stagione Juventus, Buffon insegue IL record DI MALDINI- Un infortunio al polpaccio rimediato nella sfida del San Paolo contro il Napoli. Gigi Buffon, assente ormai da circa un mese, ha lasciato il posto a Szczesny. Prove per il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Juventus : Buffon e De Sciglio out. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Juventus: Diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia del posticipo di Serie A per la 20^ giornata. Moduli e possibili titolari alla Sardegna Arena(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 14:57:00 GMT)

Juventus - Allegri svela tutto : le indicazioni su Mandzukic - Buffon - Dybala e Emre Can : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Cagliari, match da non sottovalutare per il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “De Sciglio della partita? Non credo, insieme a Buffon e Cuadrado. In dubbio Marchisio e Sturaro. Il Cagliari? Squadra in salute, che riparte molto bene. Hanno fatto una buona gara a Bergamo. Vietato distarsi. Sarà una gara da vincere. ...

Juventus-Torino - ecco i convocati da Allegri : Pjanic c'è - ancora fuori Buffon : TORINO - La Juventus recupera Miralem Pjanic per il derby di Coppa Italia. ancora fuori Buffon e Cuadrado. Alla vigilia del match all'Allianz Stadium, Allegri convoca 22 giocatori. ecco la lista ...

Buffon chiama Donnarumma alla Juventus : 'Se viene qui non sbaglia'. E sul futuro : 'Parlerò con Agnelli...' : Gigi Buffon si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, affrontando svariati argomenti a partire dall'imminente (forse...) ritiro: "Sono felicissimo perché sono arrivato ad una tappa ...

Buffon chiama Donnarumma : "Se viene alla Juventus non sbaglia mai" Buffon chiama Donnarumma – Gigi Buffon, capitano e bandiera della Juventus, nelle ultime partite non è stato utilizzato a causa di alcuni problemi fisici. Ma il portiere continua naturalmente ad essere un punto di riferimento importante per ...

2018 - l'anno di Donnarumma. E Buffon lo 'chiama' alla Juventus : E alla Gazzetta dello Sport oggi Buffon stesso si è permesso di consigliare il giovane collega sulle scelte future: 'Non vivo la sua situazione ma una cosa è certa: se viene alla Juve non sbaglia ...

Buffon chiama Donnarumma : 'Vieni alla Juventus e non sbagli. L'addio di Bonucci? E' molto dispiaciuto' : Futuro , Allegri , Bonucci e Donnarumma : c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gianluigi Buffon a La Gazzetta dello Sport . Il numero uno della Juventus parte proprio dalla voglia di giocare ancora: 'Nessuno vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono arrivato a una tappa importante della mia vita e ...

Calciomercato Juventus - Buffon tra futuro e arrivo Donnarumma : ... e non solo, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport': futuro - 'Se ho ancora voglia di giocare? Nessun calciatore vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono ...

Juventus - ora è a rischio il record di presenze in A di Buffon : ROMA - L'infortunio al polpaccio sta mettendo a rischio il record di presenze in serie A . Al momento in testa alla classifica di tutti i tempi c'è Maldini a 647, subito sotto Buffon a 629, e sul ...