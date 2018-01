Juve-Sampdoria | si parla anche di un terzino

Summit Sampdoria-Juventus : non solo Torreira - sul piatto anche un attaccante ed il “caso Schick” : Summit Sampdoria-Juventus, una serata ricca di novità tra le parti. Come documentato da CalcioWeb nella serata di ieri, è andato in scena a Milano un incontro tra i vertici del club blucerchiato ed alcuni esponenti della Juventus, tra i quali anche Fabio Paratici. Diversi gli argomenti sul piatto nel colloquio, ma prima di tutto c’è stato un chiarimento dopo il noto caso Schick che aveva portato ad un po’ di incomprensioni tra le due ...

Juventus - incontro con la Sampdoria : spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro : Juventus, incontro con la Sampdoria: spunta Torreira. Serviranno 25-30 milioni di euro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, incontro CON LA Sampdoria- La Juventus ha messo gli occhi su Torreira. Il piccolo centrocampista della Sampdoria ha stregato Allegri e la dirigenza bianconera. Senso della posizione, polmoni, tecnica individuale e geometrie da top ...

Juventus - caffè con la Sampdoria : si parla di Torreira - Kownacki e Praet : TORINO - Ieri a Milano c'era il super incontro di Lega in chiave elezioni federali. Una buona occasione per far incrociare i più importanti dirigenti italiani che, tra una strategia politica e l'altra. Hanno anche parlato di mercato. Presente, ma anche futuro. Metti la Juventus, per esempio, che a gennaio difficilmente sparerà qualche colpo, non avendo nulla da 'riparare' (a meno ...

Juventus attivissima : incontro con la Sampdoria - si parla di Torreira - i dettagli : La Juventus interessata a Torreira, è questa la notizia che nelle ultime ore sta scuotendo il mercato in Serie A. La Sampdoria ha avuto un contatto con i vertici bianconeri in quel di Milano, documentato da diverse foto che ritraggono oggi Paratici all’Hotel Gallia proprio in terra milanese. Durante l’incontro come detto si è parlato di Lucas Torreira, centrocampista doriano che interessa a diverse big. La Sampdoria vuole ...

Arbitro Tagliavento - Juventus Roma / Video - da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... : Arbitro Tagliavento, Juventus Roma: Video. Da VAR quella svista clamorosa in Sampdoria-Sassuolo... Le ultime notizie sul direttore di gara del big match della 18^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 19:41:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0) streaming video e tv : la decide Zanandrea : DIRETTA Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:15:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : miracolo di Krapikas! : DIRETTA Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:51:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : Zanandrea allo scadere! : DIRETTA Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:15:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Sampdoria Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:14:00 GMT)

Diretta/ Juventus Sampdoria Primavera : streaming video e tv - i precedenti. Probabili formazioni e orario : Diretta Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, Probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:52:00 GMT)

Juventus Sampdoria Primavera : info streaming video e diretta tv - probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Juventus Sampdoria Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca venerdì 20 dicembre nel campionato 1 (14^ giornata)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 04:30:00 GMT)

Sampdoria-Sassuolo - Iachini : “La squadra crescerà”. Giampaolo : “Dopo la Juve ci siamo fermati” : Sampdoria-Sassuolo, Iachini: “La squadra crescerà”. Giampaolo: “Dopo la Juve ci siamo fermati” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Sassuolo – Al termine del match vinto a Marassi contro la Sampdoria il tecnico della Sassuolo, Iachini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Sampdoria-Sassuolo, ...

Sampdoria-Sassuolo - Iachini : “La squadra crescerà”. Giampaolo : “Dopo la Juve ci siamo fermati” : Sampdoria-Sassuolo, Iachini: “La squadra crescerà”. Giampaolo: “Dopo la Juve ci siamo fermati” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Sassuolo – Al termine del match vinto a Marassi contro la Sampdoria il tecnico della Sassuolo, Iachini, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Sampdoria-Sassuolo, ...

Arbitri - Orsato per Napoli-Juventus. Sampdoria-Lazio a Mazzoleni : Daniele Orsato è l'arbitro designato per Napoli-Juventus big match della 15esima giornata di Serie A in programma domani sera alle 20.45 allo stadio 'San Paolo'. Questo il dettaglio delle designazioni ...