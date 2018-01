Juve | aperti i casting per il vice Szczesny

: RT @glennascaul: dice che pe' ostetricia so' bravi alla Conad, ma se te serve de notte, devi anna' ar Carrefour, che so' aperti H24! #Conad… - juve_nomade : RT @glennascaul: dice che pe' ostetricia so' bravi alla Conad, ma se te serve de notte, devi anna' ar Carrefour, che so' aperti H24! #Conad… - infoitsport : Juve, casting aperti: chi sarà il vice Szczesny? (Juventus News 24) - BrunaMarini5 : @juve_annamaria Sogno ad'occhi aperti.... dessidero la mia liberta !!! 3 mesi in carrozzina...volassero! nonostante… - Teatro1976 : @ginestragildo @iojuventino @zazzatweet Falle dici?!? Solo nel momento in cui è stato dato un episodio a favore del… - Rooog301 : A me fa più paura la vittoria di ieri sera della Juve che quella del San Paolo @sscnapoli occhi aperti !! #Juventus #Napoli #Var -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Come scrive la Gazzetta dello Sport , i bianconeri hanno 'aperto i' per il, con un vasto bacino da cui poter attingere in giro per l'Europa, già di proprietà: Alberto ...