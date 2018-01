Jeep Renegade MY 2018 | nuovo infotainment e più tecnologia

Jeep ® - Nuova Renegade MY18 : ancora più connessa e più funzionale. Porte Aperte Jeep nei week end 13/14 - 20/21 " 27/28 gennaio : Le nuove opzioni per gli allestimenti rendono l'ambiente interno ancora più moderno e raffinato, e si aggiungono alle già ampie possibilità di personalizzazione offerte da cinque allestimenti (Sport, ...

Jeep Renegade : le novità del restyling 2018 : Le opzioni integrate nella radio consentono di ascoltare web-radio in streaming attraverso Bluetooth e di inserire i propri dispositivi compatibili nelle prese USB o AUX. Inoltre i sistemi Uconnect ...

Jeep - nelle concessionarie arriva Renegade Model Year 2018 : Dai prossimi giorni sarà disponibile in Italia presso gli show room Jeep la Nuova Renegade Model Year 2018 che si presenta con importanti aggiornamenti negli ambiti dell'infotainment, della...

Jeep Renegade - Le novità del model year 2018 : La Jeep presenta in Italia il model year 2018 della Renegade (qui il nostro Diario di bordo), che sarà protagonista di un Porte Aperte nel weekend del 20 e 21 gennaio. La gamma dei propulsori e degli allestimenti rimane invariata, ma sono previste importanti novità per l'infotainment, inclusa una nuova console centrale. Rivista anche la gamma delle personalizzazioni, in modo da offrire un numero ancora maggiore di combinazioni. La gamma 2018 è ...