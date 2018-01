Italia | vendite al dettaglio riprendono vigore a novembre

Grande successo per Nintendo Switch anche in Italia : superate le vendite di Wii nei primi 10 mesi dal lancio : Del Grande successo riscosso da Nintendo Switch ne abbiamo parlato ampiamente sulle pagine di Eurogamer.it, la console ibrida della Grande N può contare una vasta base installata. La console ha già venduto più di quanto abbia fatto Wii U nel suo intero ciclo vitale, secondo i dati riportati da Famitsu, ora vi comunichiamo che Switch è stato un successo anche in Italia.Infatti, Nintendo Italia conferma che Switch ha raggiunto risultati ...

LOTTERIA Italia 2018/ Biglietti vincenti - primo premio laziale : Roma leader vendite - seguono Milano e Napoli : LOTTERIA ITALIA 2018: Biglietti vincenti, i premi per prima, seconda e terza categoria. Le ultime notizie e gli aggiornamenti dopo l'estrazione dell'Epifania con curiosità e statistiche(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Lotteria Italia 2018 - biglietti vincenti Campania/ 5 tagliandi fortunati - ma vendite in calo : biglietti vincenti Lotteria Italia 2018 in Campania: 5 tagliandi fortunati, ma vendite in calo. Le ultime notizie dopo l'estrazione di ieri e la distribuzione dei premi(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 05:10:00 GMT)

Nissan - il mercato Italiano in forte crescita : chiuso il 2017 con un +13 - 56 nelle vendite : E' stato un 2017 all'insegna della crescita quello di Nissan in Italia. Nel corso dell'anno sono state vendute infatti 62.708 vetture, il 13,56% in piu' rispetto al 2016. Un dato di crescita superiore a quello...

Audi si conferma il marchio premium leader d'Italia con un 2017 da record di vendite : +4 - 9% : Estremamente positive anche le performance commerciali dei modelli sportivi RS di Audi Sport con un incremento del 32% delle vendite rispetto al 2016, grazie alla gamma rinnovata dall'introduzione ...

Frena il mercato dell'auto Italiano. Vendite in aumento invece per FCA : (Teleborsa) - Il mercato dell'auto registra una Frenata nell'ultimo mese dell'anno. Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Motorizzazione ha immatricolato, ...

Giornali Italiani - le vendite stentano ma i lettori resistono /2 : [CONTINUA DA QUI] Quando passiamo all’analisi del numero di visitatori dei siti web di 10 dei maggiori quotidiani (Tabella 8), le cose cambiano e, mediamente, ogni giorno, tali siti vengono visitati da milioni di lettori: si passa come media mensile per il 1° Semestre 2017 da circa 1,5 milioni de La Repubblica e da 1,1 milioni circa de Il Corriere della Sera, agli oltre 135.000 di Libero. La comparazione fra i lettori “abituali” fatta a ...

Francia - battuta d'arresto per le immatricolazioni auto. In focus le vendite in Italia : Frena ancora il mercato dell'auto francese, nell'ultimo mese del 2017, che si è appena concluso. A dicembre , le immatricolazioni di autoveicoli hanno registrato una discesa dello 0,5% a circa 193 ...

Giornali Italiani - le vendite stentano ma i lettori resistono /1 : Che l’Italia si sia sempre distinta per un esiguo numero di lettori, sia di libri che di quotidiani è un fatto risaputo e molto noto. Oggi, ci siamo voluti occupare dei lettori dei quotidiani, sia cartacei che digitali, e della loro diffusione, per verificare se le cose nel corso degli ultimi anni siano migliorate o peggiorate. Cerchiamo di analizzare il problema, come siamo soliti fare, incominciando dai numeri. Se diamo uno sguardo alla ...

Associazione enoteche Italiane : in aumento vendite vini e alcolici : Roma, 20 dic. (askanews) Aumentano, con crescite comprese tra il 10 e il 20%, le vendite di vino e alcolici in vista del Natale: lo Champagne, il Trentodoc e il Franciacorta sono le tipologie più ...

Classifiche software Italiane : Call of Duty WWII in vetta nelle vendite console : Call of Duty WWII continua ad ottenere ottimi risultati, lo sparatutto di Sledgehammer Games che ha riportato i giocatori alle ambientazioni storiche della Seconda Guerra Mondiale risulta il più venduto su console nella classifica italiana relativa alla week 48 del 2017 (dal 27 novembre al 3 dicembre 2017).La top 10 dei titoli per PC, invece, vede in testa The Sims 4, seguito da Call of Duty WWII e l'edizione Game of the Year di ...

Deutsche Bank e la vendite dei Btp che sconvolsero l'Italia : I magistrati si muovono nei confronti dell'istituto di credito tedesco per il sospetto di manipolazione del mercato attraverso operazioni finanziarie per 10 miliardi di euro.

