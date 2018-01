Italia-Croazia | 18 gennaio a Roma Comitato coordinamento

Qualificazioni Europei Under 17 Femminili : l'Italia concede il bis - 3-0 alla Croazia : ... 25-19) 6/1: Austria-Croazia (15.30); Polonia-Italia (18.30) Classifica Italia 2v (6p), Polonia 2v (5p), Croazia 0v (1p), Austria 0v (0p) Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul ...

Volley femminile - Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia : sfida alla Polonia per il pass : L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di Qualificazione agli Europei U17 2018 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria. Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Svezia e Croazia fanno paura - l’Italia deve reagire e riscattarsi : Il 2017 è stato un anno molto importante per il Basket femminile italiano con la nazionale arrivata ad un solo possesso dalla qualificazione ai Mondiali. Una partecipazione iridata sfumata davvero all’ultimo, in una indimenticabile, purtroppo, Lettonia-Italia con quel finale caratterizzato da un incredibile fallo tecnico fischiato a Cecilia Zandalasini. Una vera ingiustizia per un gruppo che aveva disputato un Europeo al di sopra di ogni ...

Video/ Croazia Italia (64-80) : highlights della partita (basket - Qualificazioni Mondiali) : Video Croazia Italia (risultato finale 64-80): gli highlights e le azioni salienti della partita di basket valida per il torneo di Qualificazione ai Mondiali 2019.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 13:10:00 GMT)

Della Valle da urlo : l'Italia dei Sacchetti domina in Croazia : Non è la vendetta per la sconfitta-shock del Preolimpico di Torino 2016 , ma è una piccola impresa che regala un sorriso al nostro basket. A Zagabria, la prima Italia interamente Della dinastia ...

Basket - qualificazioni Mondiali. Croazia-Italia 64-80 : Azzurra è divertente e vince anche : "Non siamo una grande squadra ma vogliamo lavorare per diventare una buona squadra". Meo Sacchetti, pragmatico commissario tecnico di un'Italia dimezzata, prova a non esaltarsi troppo, eppure vincere ...

Qualificazioni mondiali basket - l'Italia liquida anche la Croazia : Zagabria (Croazia), 26 novembre 2017 – Meo Sacchetti dopo la vittoria ottenuta nel match giocato contro la Romania venerdì, aveva chiesto ai suoi ragazzi un salto di qualità sul piano tattico e dell'...

Basket - qualificazioni Mondiali 2019 – Risultati e classifiche : Spagna - Lituania - Italia e Turchia volano. Croazia in difficoltà : Oggi si è disputata la seconda giornata dei tornei di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket per quanto riguarda l’Europa. Vediamo nel dettaglio tutti i Risultati e la situazione dei vari raggruppamenti, domani scenderanno in campo le altre quattro Pool per il completamento della prima finestra. GRUPPO A: La Spagna ha sconfitto la Slovenia con un pesantissimo 92-84 e balza al comando del girone dopo aver surclassato il Montenegro ...

Basket : Croazia-Italia 64-80 : ROMA, 26 NOV - L'Italia batte 80-64 la Croazia nella seconda partita delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 e sale al primo posto nel girone D. Dopo la vittoria di venerdì a Torino sulla ...

Basket - trascinata da Della Valle l'Italia compie l'impresa : Croazia battuta 80-64 : Le 6 assenze nelle ultime 8 edizioni pesano, come le 4 sui 6 campionati del mondo più recenti, per questo ogni volta si va piano a celebrare una vittoria intermedia. Meo Sacchetti comunque impatta ...

Basket - qualificazioni Mondiali 2019 – La nuova Italia piace e vola in testa al girone! Punti pesanti in Croazia - si guarda alla seconda fase : Meglio di così non poteva andare: due vittorie in due partite giocate, primo posto nel girone e due prestazioni complessivamente convincenti. Questo è il bilancio che l’Italia può tracciare dopo i primi due incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri hanno espugnato la tana della Croazia (clamorosamente incappata in due sconfitte e al momento fuori dalla rassegna iridata) vincendo nettamente quello che sulla carta doveva ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le pagelle di Croazia-Italia. Amedeo Della Valle - che spettacolo! : Una vittoria fondamentale: la nazionale italiana di Basket sbanca Zagabria e ottiene la seconda vittoria in altrettante partite valide per la prima fase di qualificazione ai Mondiali del 2019. Le pagelle di Croazia-Italia, finita 64-80. A. Della Valle, voto 8: 25 punti in una partita straordinaria per capacità tecniche e carattere. Parte dalla panchina, ma quando entra cambia il volto dell’Italia, favorendo il parziale del primo tempo che ...