Isola dei Famosi 2018 | cast completo e concorrenti | i primi naufraghi ufficiali

Isola dei Famosi - ecco il cast completo del reality : Manca poco alla 13esima edizione dell'Isola dei Famosi e ora il settimanale Spy svela in esclusiva il cast completo.Nel numero di Spy in edicola da venerdì 12 gennaio, si trovano in anteprima tutti i nomi dei concorrenti che il 22 gennaio sbarcheranno in Honduras e i nomi degli opinionisti. "Confermatissimi - scrive il settimanale Spy - i due opinionisti in studio: Mara Venier e Daniele Bossari e l'inviato in Honduras, Stefano ...

Isola dei Famosi 2018 : cast - concorrenti - anticipazioni e tutto quello che c'è da sapere : L'Isola dei Famosi scalda i motori. Il reality show di Canale 5 torna a partire da lunedì 22 gennaio 2018 con una nuova edizione. Confermata al timone del programma ...

Isola dei Famosi 2018 - altri due nomi confermati : Filippo Nardi e Jonathan Kashanian : Filippo Nardi e Jonathan Kashanian saranno tra i concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza il 22 gennaio 2018 su Canale 5. Ad annunciarlo è il sito di tv e spettacolo Altro Spettacolo. Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello, Jonathan è stato ospite fisso di Verissimo mentre Filippo, oggi dj, ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. E’ celebre per aver abbandonato il gioco dopo ...

Isola dei Famosi : ecco chi sono i primi 5 naufraghi ufficiali della 13^ edizione : Manca pochissimo alla prima puntata de "L'Isola dei Famosi 13" che prenderà il via da lunedì 22 gennaio 2018 sempre in prima serata su Canale 5. In queste ultime settimane gli autori del programma e la conduttrice Alessia Marcuzzi hanno lavorato sodo per mettere su un cast di tutto rispetto. Nei paragrafi successivi troverete tutti i dettagli. 'Isola dei Famosi 2018': nel cast anche Rosa Perrotta e Francesca Cipriani Alcune ore fa, il popolare ...

Sesso e liti all'ombra dell'Isola dei Famosi. Ecco il casting (segreto) del reality della Marcuzzi : Sesso, litigi, zuffe e caos. Cosa succede nel cuore della Maremma toscana? Succede che prosegue, tra colpi di scena, prove estreme e all'insaputa di molti, il reality-ombra dell'Isola dei Famosi: "...

