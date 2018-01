Isola 2018 | un EX GIEFFINO STORICO accetta la sfida e parte!

: “Amaurys Perez e Francesca Cipriani concorrenti all’Isola dei Famosi 2018” - GLI INFORMATI - - Glinformati : “Amaurys Perez e Francesca Cipriani concorrenti all’Isola dei Famosi 2018” - GLI INFORMATI - - giadinagrisu : RT @tempoweb: Sesso e liti all'ombra dell'#isoladeifamosi Ecco il casting (segreto) del reality della Marcuzzi - matteosprea00 : RT @trash_italiano: ESCLUSIVO, #Isola dei Famosi 2018: ecco il cast DEFINITIVO! - itsnicolesworld : RT @trash_italiano: ESCLUSIVO, #Isola dei Famosi 2018: ecco il cast DEFINITIVO! - daverossi96 : RT @trash_italiano: ESCLUSIVO, #Isola dei Famosi 2018: ecco il cast DEFINITIVO! -

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Cast dell'dei Famosiin formazione! Quali saranno nomi e cognomi ufficiali dei concorrenti? Ne sono stati fatti tanti, e qualcuno ci sarà davvero in Honduras. Le trattative sono giunte a termine e le sorprese non mancheranno in quest'edizione che si preannuncia interessante: speriamo che i personaggi non si addormentino come l'anno scorso, in cui l'unico salvatore degli ascolti è stato Raz Degan... Confidiamo nei gossip sulla vita di Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, nel carattere peperino di Nadia Rinaldi e in quello esplosivo di Elettra Lamborghini.Adesso è stato fatto un nuovo nome del cast completo dell'dei Famosi 13, un personaggio che ha trionfato in passato al Grande Fratello: sarà Jonathan Kashanian il naufrago in questione? La notizia è stata lanciata da Altro Spettacolo, che ha confermato anche alcuni concorrenti come Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Bianca ...