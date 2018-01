: RT @mattinodinapoli: Terremoto, serie di forti scosse in Iran e Iraq: magnitudo compresa tra 4.9 e 5.5 - Zimmermann61dz : RT @mattinodinapoli: Terremoto, serie di forti scosse in Iran e Iraq: magnitudo compresa tra 4.9 e 5.5 - mimmogammella2 : RT @mattinodinapoli: Terremoto, serie di forti scosse in Iran e Iraq: magnitudo compresa tra 4.9 e 5.5 - mattinodinapoli : Terremoto, serie di forti scosse in Iran e Iraq: magnitudo compresa tra 4.9 e 5.5 - alexismalll : "USGS" "Sismo" "Temblor" "Terremoto" M 5.4 - 14km E of Mandali, Iraq - alexismalll : "USGS" "Sismo" "Temblor" "Terremoto" M 5.0 - 20km E of Mandali, Iraq -

Una scossa didi5.6 è stata registrata questa mattina in, non lontano dal confine con l'Iran. Il sisma -rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs)- ha colpito a 10 km di profondità ed è stato localizzato circa 18 km a est di Mandali, cittadina a circa 150 km a est di Bagdad.A questa scossa ne è seguita un'altra, sempre nella stessa zona e alla stessa profondità, di5.4. Poi, altre due. Per ora non sono segnalati danni né feriti.(Di giovedì 11 gennaio 2018)