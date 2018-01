Inter | è fatta per il difensore argentino Già fissate le visite mediche

Calciomercato - primo rinforzo per l'Inter : quasi fatta per Lisandro Lopez : ROMA - Ecco il primo rinforzo per l'Inter di Spalletti. È quasi fatta per il passaggio di Lisandro Lopez dal Benfica alla società nerazzurra. Il difensore centrale arriverà a Milano in prestito ...

Calciomercato Inter - ecco il colpo : è fatta per Lisandro Lopez : 1/5 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 10 gennaio in DIRETTA : Emre Can-Juve - è fatta. L’Inter ci prova per Mkhitaryan. Napoli tra Verdi e Deulofeu : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra lunga giornata di Calciomercato invernale (mercoledì 10 gennaio). Anche oggi seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane e dei principali campionati europei. La Juventus ha ormai chiuso la trattativa per il centrocampista Emre Can, ora al LIVErpool, che a giugno e in scadenza e si unirà ai bianconeri. L’Inter è invece alla ricerca di un rinforzo subito, per invertire la ...

Inter - quasi fatta per De Vrij : battuta la concorrenza della Juventus : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport , il colpo estivo dell' Inter dovrebbe Stefan De Vrij , difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio a fine stagione. Il club nerazzurro avrebbe battuto la concorrenza della Juventus ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Napoli : fatta per Ciciretti - sorpassate Inter e Genoa. : Amato Ciciretti sarà un nuovo giocatore del Napoli, se da gennaio o da luglio non è ancora dato saperlo. L'intesa è stata raggiunta su un contratto da cinque anni. Il talentuoso trequartista del ...

Wanda Nara su Icardi : ‘Vuole solo l’Inter’. Pace fatta con Maxi Lopez : Sulla storia d’amore con il bomber nerazzurro, Wanda afferma: “Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l’avrei presentato ai miei figli”. Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha raccontato a Verissimo per la prima volta la sua storia d’amore che tanto fece scalpore ...

Shock Inter - clamoroso dalla Spagna : “è fatta per Icardi al Real Madrid - le cifre” : L’Inter è in campo per la gara di Coppa Italia contro il Pordenone, la squadra di Luciano Spalletti sta disputando un campionato strepitoso e guida la classifica. Nel frattempo la serata dei tifosi nerazzurri è scossa da una bomba che arriva direttamente dalla Spagna, secondo la stampa sarebbe fatta per il passaggio di Mauro Icardi al Real Madrid. Svelate le cifre dell’accordo: 80 milioni di euro subito più 12 di bonus, per ...

MICHELE GUARDI'/ "Quando ero giovane mi Interessava fare un format televisivo sulle persone" (S'è fatta notte) : MICHELE Guardì, il famoso regista e autore televisivo siciliano de 'I Fatti Vostri' sarà ospite da Maurizio Costanzo nel programma targato Rai 'S'è fatta notte'.(Pubblicato il Sun, 26 Nov 2017 07:57:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2017 - Cecilia e Ignazio : la disfatta della ‘coppia meno Interessante degli ultimi 35 anni’ : GFVip 2017 - Cecilia e Ignazio E’ successo raramente nella storia di questo reality che una coppia nata all’interno della Casa non fosse amata dal pubblico. E invece al Grande Fratello Vip 2017 Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non hanno conquistato il favore dei telespettatori. Dalle urla provenienti fuori dalla Casa - che dicevano: “Cecilia fai schifo, sei la rovina dell’Italia” – all’hashtag ...

Sicilia - il video sui presunti brogli al voto : “Mia madre è Interdetta l’hanno fatta votare”. Indaga la procura di Catania : Anziani disabili e interdetti portati a votare in un seggio speciale. Con tanto della firma sulla delega che sarebbe stata falsificata. È la denuncia contenuta in un video diffuso sui social network, e rilanciato da molti deputati ed eletti del Movimento 5 stelle, nel day after delle elezioni Siciliane. E ora Indaga anche la procura di Catania. Il filmato è girato da un uomo che entra in un ufficio elettorale e chiede di sapere se sua madre ha ...

