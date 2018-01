Insegnante aggredito per rimprovero ad alunno | il male dell' iperprotettività

: RT @SkyTG24: Insegnante sgrida alunno, genitori lo picchiano e gli rompono costola - GioMoretti1977 : RT @SkyTG24: Insegnante sgrida alunno, genitori lo picchiano e gli rompono costola -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) E' successo ad Avola nella mattina del 10 gennaio, nella provincia di Siracusa, undi educazione fisica è statodai genitori di undi 12 anni dopo averlo rimproverato. Secondo quanto accaduto, l'avrebbe chiamato i genitori dopo ilsubito, che si sono recati nelle vicinanzea scuola VIDEO per provvedere a quanto successo. Il professore di 60 anni è finito in ospedale con una costola rotta dopo essere stato preso a calci e pugni davanti agli altri alunni, mentre stava accompagnando una classe per l'orientamento formativo in un liceo vicino all'istituto comprensivo Bianca, scuola dove il professore insegna. I genitori sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e interruzione di pubblico servizio. La dinamica'accaduto L'avrebbe chiamato i genitori, il padre operaio di 47 anni e la madre casalinga di 33, ...