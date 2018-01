Incentivi universitari per le ragazze che scelgono corsi scientifici

: Da studente universitario, invece di parlare di abolizione delle tasse (dato che le borse di studio e gli esoneri p… - ilfebioapollo : Da studente universitario, invece di parlare di abolizione delle tasse (dato che le borse di studio e gli esoneri p… - Insp_Chateau : @Sarita_Libre Non sono mai gratis, li paghiamo noi con le nostre tasse: Insegnanti universitari, ricercatori, custo… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Negli ultimi anni si è assistito ad una diminuzione della presenza femminile nel campo scientifico sin dalla scelte delle scuole da frequentare. Questa è stata una delle ragioni per cui il Miur ha deciso di destinare una parte dei fondi spettanti alle università per incentivare le iscrizioni femminili ai. Di recente è stato firmato dal Miur un decreto che prevede alcuni sconti fiscali per tutte le studentesse, che dopo la maturità decidono di orientarsi verso materie scientifiche. Finora questa scelta ha infatti riguardato solo tre studentesse su dieci. Dati statistici sull'orientamento degli studenti Secondo quanto riportato dai dati statistici in Italia solo il 35% delle studentesse viene orientato verso icosiddetti Stem (scienze, tecnologia, matematica), mentre solo il 15,2% sceglie discipline tecnologiche e informatiche. L'orientamento delle studentesse ...