Immaturi La Serie - cast completo e attori (nomi e cognomi) di tutti i personaggi : Il cast completo di Immaturi La Serie è uguale a quello del film? Non proprio: alcuni nomi e cognomi di attori, e i relativi personaggi, sono nuovi e altri invece sono stati sostituiti da altri intepreti. Niente paura, però, perché ci sarà un filo conduttore tra gli attori della fiction e quelli del film: chi ha visto la pellicola al cinema è pronto a ciò che lo attende e non ha intenzione di rinunciare ad alcuni personaggi di Immaturi a ...

Immaturi - La Serie : cosa vedremo nella 2^ puntata in onda il 19/1 : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla Serie televisiva targata Mediaset “Immaturi - La Serie” con protagonisti gli attori di due film diretti da Paolo Genovese che hanno appassionato il pubblico alcuni anni fa. Come tutti sapete domani sera, cioè venerdì 12 gennaio 2018, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata di questa nuova fiction composta da 8 episodi che avranno una durata di circa ottanta minuti. In questo articolo vi ...

Intervista a Rolando Ravello - regista di Immaturi – La serie : “Sul set ero libero. Io e Genovese? Siamo amici” : Se c'è qualcuno che aspetta con trepidazione l'uscita di Immaturi - La serie, che debutterà su Canale 5 nella serata di venerdì 12 gennaio, si tratta di Rolando Ravello, il suo regista. "Trepidazione non è la parola giusta" dice, quando lo incontriamo a Milano alla conferenza stampa di presentazione della serie, "È un'ansia che si mischia a un vago terrore". "Se fai un lavoro con passione e onestamente e poi devi sottoporlo a un giudizio, per ...

Immaturi la serie - dal 12 gennaio su Canale 5 : trama e cast : Dal 12 gennaio arriva Immaturi la serie, nuova fiction di Canale 5 ispirata al film diretto da Paolo Genovese Dopo il grande successo della pellicola diretta da Paolo Genovese, “Immaturi” diventa una serie e si appresta a fare il suo debutto in prima serata su Canale 5. Scopriamo anticipazioni, cast e trama di quello che vedremo in tv! Immaturi la serie: quando inizia? C’è grande attesa per “Immaturi – La ...

Immaturi la serie - prima puntata : il primo giorno di scuola! : La trama della prima puntata della nuova fiction Immaturi La serie, si basa sui due omonimi film di successo di Paolo Genovese. Alcuni ragazzi maturi dovranno tornare sui banchi di scuola per prendere il diploma. Immaturi la serie è la nuova fiction di Canale 5, di 8 episodi di 80 minuti l’uno, del regista Rolando Ravello. Al centro del racconto della fiction, ripartendo proprio dal primo film, troviamo un gruppo di ex compagni che si ritrova a ...

Immaturi – La serie : il ritorno al liceo di Luca e Paolo e Ricky Memphis : In prima serata su Canale 5 a partire dal 12 gennaio arriva Immaturi – La serie, la fiction in otto puntate tratta dal film cult Immaturi. Paolo Genovese è, in questo caso, nelle vesti di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. La trama riprende il soggetto del film: alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano, ...

Sempre più "Immaturi" : e questa volta è una serie tv : Incubo ricorrente di tante generazioni: ripetere la maturità. Trovarsi, cioè, 'Immaturi'. Paolo Genovese nel 2012 ne aveva fatto un film: un gruppo di circa quarantenni costretti nuovamente alle ...

“Immaturi-La serie” dal cinema alla Tv. Nel cast Ricky Memphis - Luca Bizzarri - Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore : Dal 12 gennaio in prima serata su Canale 5, arriva “Immaturi-La serie”, la fiction in 8 puntate tratta dal film cult “Immaturi”. Paolo Genovese è, in questo caso, nelle vesti di direttore artistico, mentre la regia è affidata a Rolando Ravello. La trama riprende il soggetto del film: alla soglia dei 40 anni, a un gruppo di ex compagni di scuola viene annullato l’esame di maturità dal Ministero della Pubblica Istruzione e si trovano, quindi, ...

Immaturi – La Serie debutta su Canale5 : «Stiamo già scrivendo la seconda stagione» : Immaturi - La Serie Tornare tra i banchi di scuola a quarant’anni, per uno scherzo del destino. E scoprirsi «Immaturi», eterni adolescenti anche da adulti. debutta in prime time su Canale5 la Serie tv tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese: una fiction in otto puntate che racconterà – da venerdì 12 gennaio – le vicende di un gruppo di ex compagni di liceo costretti a ripetere l’esame di maturità a causa di un ...

La seconda stagione di Immaturi – La serie è già in cantiere : località esotiche per le prossime puntate? : Le prime otto puntate non sono ancora andate in onda, ma si parla già della seconda stagione di Immaturi - La serie: presentata a Milano mercoledì 10 gennaio, la fiction di Canale 5 nata da un'idea di Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello sembra già avere le idee chiare per il suo futuro. "È già iniziata la stesura della seconda stagione" ha spiegato in conferenza stampa, della quale vi abbiamo proposto un resoconto qui, il direttore di ...

Immaturi - La Serie : su Canale 5 da venerdì 12 dicembre 2018 : Gli esami non finiscono mai per un gruppo di ex compagni del liceo, costretti a ripetere la maturità. Arriva la nuova Serie TV ispirata al film Immaturi.

Immaturi – La serie - su Canale 5 alunni quarantenni e nuovi professori : anticipazioni dalla conferenza stampa : Un film, un sequel, una serie tv: è questa l'evoluzione che ha portato alla creazione di Immaturi - La serie, nuova fiction di Canale 5 ideata da Paolo Genovese e diretta da Rolando Ravello, che debutterà in prima serata il prossimo 12 gennaio. Come suggerisce il titolo, il soggetto non è molto distante dal film del 2011, ma Genovese è pronto ad assicurare che si tratti di un prodotto totalmente nuovo e fresco. La serie è stata presentata a ...

'Immaturi - La serie' : ritorno al liceo per Ricky Memphis & Co." : La trama di Immaturi - La serie , in onda dal 12 gennaio su Canale 5, è basata sui due film di grande successo di Paolo Genovese: Immaturi (2010) e Immaturi il viaggio (2012). Mentre nel primo un ...