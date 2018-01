Il suicidio di una quattordicenne vittima di bullismo sconvolge l' Australia

Logan Paul - star di youtube - posta un video con una vittima di suicidio. Costretto a chiedere scusa dopo la bufera mediatica : L'attore e star di youtube, Logan Paul, ha chiesto scusa per aver pubblicato sul suo canale un video di un suicidio avvenuto in Giappone, che in breve tempo ha ottenuto oltre sei milioni di visualizzazioni. Il filmato è girato a Aokigahara, conosciuta in Giappone come la "foresta dei suicidi", poiché diverse persone hanno scelto di togliersi qui la la vita.Il video mostra un uomo che si impicca a un albero della foresta ed è ...

Una Vita anticipazioni gennaio : Celia scopre Felipe - Elvira tenta il suicidio Video : Le anticipazioni di gennaio 2018 di #Una Vita Acacias 38 ci svelano che nel quartierino arriveranno nuovi personaggi che animeranno la scena, tra drammi d'amore, relazioni contrastate e ricatti al limite della follia. Nel frattempo, Celia smascherera' Felipe che, con un'arroganza di certo inaspettata, dira' alla moglie di aver diritto a 'svaghi amorosi' al di fuori del matrimonio. Insomma, di carne al fuoco ce ne sara' parecchia. Di to, le ...

La casa va a fuoco a Mercato San Severino : morti carbonizzati una mamma con i suoi due figli. Ipotesi omicidio-suicidio : Tre persone, una donna di 82 anni e i due figli, sono morte nell'incendio della loro abitazione la scorsa notte a Mercato San Severino, in via Tommaso SanSeverino, nel centro della città....

Morto Kim Jong-hyun - star del pop sudcoreano : trovata una lettera che confermerebbe l'ipotesi del suicidio : ' Forse non avrei dovuto essere conosciuto in tutto il mondo . Ho capito che è questo che mi ha reso la vita difficile'. Embed from Getty Images Kim Jong-hyun era il frontman di una delle boyband più ...

Tiziana Cantone - secondo il Tribunale «nessuno l’ha istigata al suicidio» : Nessuno avrebbe istigato Tiziana Cantone a suicidarsi. La trentunenne di Mugnano che si uccise il 13 settembre 2016, dopo che alcuni suoi video hard erano stati diffusi in Rete senza il suo consenso, lo avrebbe fatto in piena coscienza e seguendo la sua volontà. È sostanzialmente questa la motivazione che ha spinto il gip di Napoli Nord ad archiviare in modo definitivo l’indagine sull’istigazione al suicidio, accogliendo la richiesta del pm ...

Bullismo - una vittima su due pensa al suicidio : "Di Bullismo parliamo quando i casi diventano cronaca, ancora oggi si tende a sottovalutare un fenomeno che necessita di prevenzione seria dal momento che si registrano casi già alle materne ", ...

Una madre uccide i suoi due figli e tenta il suicidio vicino a Reggio Emilia : Bologna, 7 dic. (askanews) L'allarme è stato dato intorno alle 16 da un pastore di passaggio col gregge a Luzzara, in località Fogarino in provincia di Reggio Emilia: nella golena, seduta a terra con ...

Una madre uccide il figlio di 5 anni a coltellate e poi tenta il suicidio : Un bambino di 5 anni è stato ucciso a coltellate dalla madre che poi avrebbe tentato il suicidio. Il corpo del piccolo, accanto alla madre con un coltello da cucina piantato nella pancia, è stato ritrovato dai carabinieri in una macchina nella campagna di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Reggio dove è ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Svetlana Balica/ Nicola Pontiggia - omicidio-suicidio? Una proprietà il possibile movente (Pomeriggio 5) : Svetlana Balica e Nicola Pontiggia, omicidio-suicidio? Una proprietà il possibile movente, secondo Pomeriggio 5. In Prefettura si ridefinisce la mappa delle ricerche(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 17:59:00 GMT)

La fidanzata di dj Fabo sul suicidio assistito : «Per lui è stata una vittoria» : «Non devi sentirti sconfitta, per me questa è una vittoria. Ora sarò energia nell’universo». Dj Fabo ha detto queste parole alla fidanzata Valeria prima di essere accompagnato in Svizzera per il suicidio assistito lo scorso febbraio. Quelle parole Valeria Imbrogno le ha ripetute questa mattina a Milano al processo in Corte d’Assise a Marco Cappato accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in quell’ultimo ...