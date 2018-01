Il Pd in 5 anni di governo ha dimenticato i disabili | i numeri sconfortanti

Roma - assessore bilancio Gianni Lemmetti : 'Governo vuole insabbiare la verità sul debito del Comune' : Roma, assessore bilancio Gianni Lemmetti: 'Governo vuole insabbiare la verità sul debito del Comune' Roma 'Il Governo vuole insabbiare la verità sul debito storico del Campidoglio . Non vuole che si ...

Di Maio a Tgcom24 : 'Con noi al governo subito via 400 leggi' - 'In pensione con 41 anni di lavoro' : "Lanciamo quota 41, in pensione con 41 anni di contributi" - "Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama "quota 41", si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in ...

Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri : Il primo ministro britannico Theresa May ha deciso di rimuovere o di cambiare di posto a un quarto dei suoi ministri in quello che sarà il più grande rimpasto di governo da quando è diventata primo ministro nell’estate del 2016. The post Il primo ministro britannico Theresa May farà un rimpasto di governo che riguarderà un quarto dei ministri appeared first on Il Post.

Angelo Buscema alla Corte dei conti - Giovanni Nistri comandante dei carabinieri. Tutte le nomine del Governo : Arrivano le nomine di fine legislatura fatte dal Consiglio dei miNistri. È Angelo Buscema il nome scelto, su proposta del premier Paolo Gentiloni, per la presidenza della Corte dei conti. Buscema è l'attuale presidente delle sezioni riunite della Corte.alla guida della Consob, al posto di Giuseppe Vegas, arriva Mario Nava. La nomina di Nava, attuale responsabile della direzione generale Mercato interno e servizi della Commissione ...

Gianni Cuperlo : 'Maria Elena Boschi doveva stare fuori dal governo Gentiloni' : Ci sono momenti della vita politica in cui dire dei no aiuta a difendere la propria credibilità'. A parlare al Quotidiano Nazionale è Gianni Cuperlo , esponente della sinistra Pd. L'ex presidente Pd, ...

Gianni Cuperlo : "Il Pd trasmette ansia di potere - rifondiamolo". Sul caso Etruria : "Boschi non doveva entrare nel nuovo governo" : "Il problema del Pd è che troppo spesso trasmette un'ansia del potere come fine". Parole di Gianni Cuperlo, esponente della sinistra Pd, che intervistato da Qn, afferma che sarebbe stato meglio costruire una coalizione larga con Grasso e Pisapia: "Non solo era meglio ma fino all'ultimo avremmo dovuto tentare ora bisogna evitare una campagna fratricida a sinistra".Cuperlo è intervenuto anche sul caso Etruria:"Boschi ha smentito le ...

Stipendi ai supplenti - news 12/12 : “Governo ripete vergogna anni passati” : Stipendi ai supplenti – Un Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL punta i riflettori sulla condizione ‘surreale’ in cui si trovano migliaia di insegnanti supplenti a proposito del loro mancato Stipendio. Nonostante abbiano lavorato per circa tre mesi e mezzo, ancora oggi questi lavoratori non hanno percepito neanche un centesimo da parte del […] L'articolo Stipendi ai supplenti, news 12/12: ...

Stipendi ai supplenti - news 12/12 : “Governo ripete vergogna anni passati” : Stipendi ai supplenti – Un Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL punta i riflettori sulla condizione ‘surreale’ in cui si trovano migliaia di insegnanti supplenti a proposito del loro mancato Stipendio. Nonostante abbiano lavorato per circa tre mesi e mezzo, ancora oggi questi lavoratori non hanno percepito neanche un centesimo da parte del […] L'articolo Stipendi ai supplenti, news 12/12: ...

Salvini : con Cav. al governo 10 anni : 22.20 "L'accordo con Berlusconi è buono. Il centrodestra vincerà, ma a me interessa che governi bene per dieci anni. Quindi lavoro innanzitutto,via la legge Fornero, rottamazione di tutte le piccole cartelle Equitalia che stanno rovinando milioni di italiani. L'accordo si fa sui fatti, quindi son contento di come gli italiani stanno capendo e si stanno avvicinando alla Lega". Lo ha detto a Foggia Matteo Salvini. Sullo ius soli: grazie alle ...

Francesca Barracciu - sottosegretaria del governo Renzi - condannata a 4 anni Video : È stata condannata [Video] in primo grado a 4 anni di reclusione Francesca Barracciu, nota politica sarda sottosegretaria alla cultura nel governo [Video] Renzi e fedelissima dell’ex sindaco di Firenze. Ad emettere la condanna è stato il tribunale di Cagliari e la stessa si è rivelata più leggera di quanto richiesto dal pubblico ministero del capoluogo sardo Marco Cocco. Alla Barracciu, inoltre, sono state riconosciute le attenuanti generiche, ...

Francesca Barracciu - sottosegretaria del governo Renzi - condannata a 4 anni : È stata condannata in primo grado a 4 anni di reclusione Francesca Barracciu, nota politica sarda sottosegretaria alla cultura nel governo Renzi e fedelissima dell’ex sindaco di Firenze. Ad emettere la condanna è stato il tribunale di Cagliari e la stessa si è rivelata più leggera di quanto richiesto dal pubblico ministero del capoluogo sardo Marco Cocco. Alla Barracciu, inoltre, sono state riconosciute le attenuanti generiche, ma è stata ...

Condannata a 4 anni Francesca Barracciu ex sottosegretaria del governo Renzi : Roma, 5 dic. (askanews) L'ex consigliere del Pd della Regione Sardegna ed ex sottosegretaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del governo Renzi (2014-2015), Francesca ...

Fondi Sardegna - ex sottosegretaria del governo Renzi condannata a 4 anni : L'ex sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi, Francesca Barracciu (Pd), è stata condannata a 4 anni di reclusione per peculato aggravato nell'ambito dello scandalo sui Fondi destinati ai gruppi ...

Francesca Barracciu - l'ex sottosegretaria del governo Renzi condannata a quattro anni per peculato : Altro giro, altro colpo, altro sgradito regalo al Renzismo. Francesca Barracciu, fedelissima dell'ex premier e sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi, è stata condannata a 4 anni di reclusione ...