Il parto? Difficile per tutti | Serena Williams compresa

(Di giovedì 11 gennaio 2018) La gravidanza era stata talmente perfetta cheera riuscita a vincere anche un torneo del Grande Slam entro i primi tre mesi senza dire a nessuno che aspettava la sua bambina nata poi il primo di settembre del 2017. Non così ile nemmeno i primi giorni da mamma.ha raccontato in una intervista a Vogue la sua esperienza partendo con queste parole: «E poi tutto è andato storto». A dimostrazione che si può essere al massimo della forma, avere 23 trofei del grande Slam in bacheca ed essersi allenate per tutta la gravidanza, ma qualcosa dopo ilpuò andare male comunque. https://www.instagram.com/p/BdxR1PthHCb/?taken-by=La piccola Olympia, ma il papà Alexis Ohanian preferisce chiamarla Junior, è nata con taglio cesareo perché quando sono partite le contrazioni il battito cardiaco della bimba rallentava. Quindi il cesareo d’urgenza, ...