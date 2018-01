Il Papa è di tutti | nessuno può parlare a suo nome

Da David Letterman - il consiglio di Obama a tutti i papà : «È successo tre o quattro mesi prima della sua morte», racconta Barack Obama, ricordano una festa alla Casa Bianca a cui aveva partecipato Prince. L’aneddoto fa parte dell’intervista di un’ora che David Letterman, l’ex presentatore americano del Late Show per antonomasia, ha realizzato per Netflix nella serie di sei puntate Non c’è bisogno di presentazioni con David Letterman, in onda a partire dal 12 gennaio. Dopo due anni di riposo, e passate ...

Centrodestra - la corsa al voto. Ecco tutti i nomi dei Papabili : Due mesi esatti al voto politico, la corsa elettorale è partita. Il lavoro sulle candidature è già a buon punto e nel Centrodestra, sondaggi alla mano, le prospettive sono più che discrete, in particolare in Lombardia, dove l'alleanza conta di fare il pieno di eletti fra le liste proporzionali e i collegi, che vedranno candidature di schieramento - da concertare quindi fra gli alleati.Forza Italia, in salute, può pensare anche alle novità, ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : aborto - Papa Francesco "preghiamo per tutti i bimbi non nati" (28 dicembre) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: circolazione in tilt a causa del maltempo. Cuperlo chiede a Mattarella di ritirare la fine della legislatura.

«Gesù è in tutti i bambini del mondo». La benedizione urbi et orbi del Papa : La benedizione Urbi et orbi da San Pietro: «Il mondo resta diviso da una «terza guerra mondiale combattuta a pezzi e afflitto da un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale»

Gf Vip - Belen su papà Gustavo : "E' un pazzo - se va nella Casa ci rovina tutti" : I pettegolezzi seguiti alla partecipazione al Gf Vip dei fratellini Cecilia e Jeremias hanno messo a dura prova Belen Rodriguez. La...

Papa : Gesù dà a tutti noi cittadinanza : 22.29 L'appello a dare "spazio a una nuova immaginazione sociale" quello rivolto dal Papa al mondo nell'omelia durante la Santa Messa della notte di Natale. "Nei passi di Giuseppe e Maria vediamo le orme di intere famiglie oggi costrette a partire", per "sopravvivere agli Erode di turno che ...

Papa : Gesù dà a tutti noi cittadinanza : 22.29 L'appello a dare "spazio a una nuova immaginazione sociale" quello rivolto dal Papa al mondo nell'omelia durante la Santa Messa della notte di Natale. "Nei passi di Giuseppe e Maria vediamo le orme di intere famiglie oggi costrette a partire", per "sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno alcun problema a versare sangue innocente", è la forte denuncia di Francesco. Poi ...

Vaticano Papa Francesco e il domino dei cardinali : dicasteri - ecco tutti i nuovi incarichi : Giorni di nomine e poltrone in Vaticano, distribuite da Papa Francesco . Insomma, non soltanto la politica si occupa della distribuzione del potere, ma anche la Santa Sede . E nell'infornata di nomine di cui dà conto La Stampa , il tema centrale è lo 'sviluppo umano integrale'. E così il Papa ...

Vaticano - Papa Francesco accerchiato. Il chierico : 'Siamo sfibrati - lo stanno mollando tutti' : Il vescovo 'venuto quasi dalla fine del mondo' è a capo della Chiesa da quasi 5 anni , ma la sua opera riformatrice si è impantanata: troppe fronde contro di lui, troppi passi in avanti e troppo ...

“Sport - fruttivendolo e flessibilità per mamme e papà : col nostro welfare aziendale massimizziamo il lavoro di tutti” : Dai benefit agli asili nido: da oggi Ilfattoquotidiano.it racconta le storie di aziende virtuose che hanno deciso di sviluppare forme di welfare interno a sostegno dei propri lavoratori. Sempre verificando le descrizioni degli imprenditori con le rappresentanze sindacali. Ogni martedì in sede arriva il fruttivendolo. Il mercoledì è il turno della tintoria, con ritiro e consegna in ufficio. E ancora: palestra aziendale, mensa con cucina ...

Mattarella al Papa : 'Buon compleanno da tutti gli italiani' : 'I viaggi apostolici in diverse aree del mondo, sempre con un'esemplare e feconda attenzione per le periferie esistenziali, le hanno fornito l'occasione - prosegue Mattarella - per rinnovare ovunque ...

Mattarella al Papa per il compleanno : auguri da tutti gli italiani : Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Papa Francesco i propri auguri per il suo 81esimo compleanno. "Conservo vivido nella memoria il lieto ricordo della sua visita al ...

Papa Francesco ribadisce la sua linea - Gerusalemme città di tutti i musulmani e dei cristiani : città del Vaticano - Il Vaticano con un comunicato diffuso stamattina ha ribadito che Gerusalemme è una 'città sacra ai cristiani, agli ebrei e ai musulmani di tutto il mondo'. Il Papa si appella alla saggezza e alla prudenza 'di tutti'. In quel 'tutti' ci sono il presidente americano e il premier israeliano, così come il leader palestinese. 'Si impegnino a ...

Zingaretti : parole Papa richiamano tutti a coerenza comportamenti : Roma, 8 dic. (askanews) 'Le parole di oggi pronunciate da Papa Francesco sul disagio, l'invito a impegnarsi e a non aver paura dell'altro hanno una immensa forza e richiamano tutti in questi tempi ...