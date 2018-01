Il Milan sonda Elliott per allungare la scadenza del prestito oltre ottobre

Calciomercato Milan - serve un altro Kessie : sondaggio per Dembelé del Tottenham : Calciomercato Milan – Il Milan ha chiuso il 2017 con un pareggio in casa della Fiorentina. Un punto che è servito a poco ai fini della classifica. La zona Champions League infatti appare ormai irraggiungibile. Ora la squadra di Gattuso avrà tutto il girone di ritorno per cercare di fare più punti possibili e vedere a maggio in che posizione finirà. Il mercato di gennaio intanto è alle porte, Fassone e Mirabelli cercheranno di cogliere ...