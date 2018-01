: Il matrimonio di @ricky_martin, arriva il "Sì" dopo due anni di fidanzamento con Jwan… - OptiMagazine : Il matrimonio di @ricky_martin, arriva il "Sì" dopo due anni di fidanzamento con Jwan… - menosesmas73 : RT @vogue_italia: @ricky_martin si è ufficialmente sposato con il compagno #JwanYosef tutti i dettagli sugli imminenti festeggiamenti qui:… - vogue_italia : @ricky_martin si è ufficialmente sposato con il compagno #JwanYosef tutti i dettagli sugli imminenti festeggiamenti… - SpyTwins : #RickyMartin ha detto 'sì', il matrimonio con #JwanYosef è ufficiale - VanityFairIt : .@ricky_martin ha detto sì: congratulazioni! -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 11 gennaio 2018) Ildiè alle porte: la notizia è rimbalzata sul web nelle ultime ore, scatenando l'euforia dei fan. Dunque, anche per il sex-symbol latinoamericano èto il fatidico "Sì!".È tutto vero,e il compagnoYosef si sono sposati, ad insaputa di tutti. "Sono un marito" è l'annuncio riportato da E! News, che ha recentemente intervistato il cantante portoricano di La copa de la vida, in occasione della presentazione della serie tv prossima all'uscita Assassination Of GiVersace: American Crime Story, di cui sarà protagonista.(46) e l'artista sirianoYosef (33) sono fidanzati da quasi duee, sorprendentemente, si sono conosciuti grazie ad Internet, precisamente attraverso Instagram.ha raccontato di essere stato subito attratto dalla professione die colpito dalle foto delle sue opere ...