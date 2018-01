Il 2018 di Antonio Capitani dalle vette

Vip morti nel 2018 - ultimo Antonio Valentin Angelillo : elenco completo : Quali sono i Vip morti nel 2018? Il 2017 ha visto la scomparsa di diversi Vip, tra politici, musicisti, attori ed altri profili professionali. Ricordiamo ad esempio Adam West, Paolo Villaggio, Jeanne Moreau, Jerry Lewis, Gastone Moschi. Tra i cantanti ricordiamo Leone Di Lernia, Chuck Berry, Rino Zurzolo, Robert Miles, Chris Cornell, Chester Bennington, Johnny Hallyday e Lando Fiorini. Giusto per citare qualche nome. Qui l’elenco completo. ...

Oroscopo 2018 : la profezia definitiva segno per segno. Parla Antonio Capitani : chi sarà il più fortunato dell'anno : Antonio Capitani, astrologo di Vanity Fair e della Gazzetta, snocciola l'Oroscopo del 2018 con tanto di voti segno per segno. E una particolare attenzione verso l'aspetto sessuale dell'anno che verrà. Ariete, Voto 6 + Marte e Urano ti votano: grinta, tempismo e spirito innovativo non ti mancheranno.

Oroscopo 2018/ Sarà un anno positivo per Toro e Cancro (Antonio Capitani) : Antonio Capitani chiarisce i dettagli del 2018 per tutti i segni zodiacali, dando a ciascuno di loro i voti per l'amore e il lavoro. Chi di loro avrà un nuovo anno fortunato?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:38:00 GMT)

NBA 2017-2018 : vittorie per San Antonio e Los Angeles Clippers. Bene Detroit e Denver : Otto le partite della notte NBA. Si confermano la terza forza della Western Conference i San Antonio Spurs, che superano in casa 109-97 i Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Kawhi Leonard e alla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Pau Gasol. Agli ospiti non bastano i 18 punti, uscendo dalla panchina, di Caris LeVert e i 15 di Allen Crabbe. Restando sempre ad ovest netta vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings per ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Forza Italia : Berlusconi incandidabile? Antonio Tajani il suo 'successore' : SONDAGGI POLITICI elettorali, ultime notizie di oggi 20 dicembre 2017: intenzioni di voto, il voto dei giovanissimi e il leader preferito. Renzi ok.

Sollevamento pesi - Antonio Urso : “Il bilancio degli Assoluti è positivo. Il 2018 sarà l’anno della svolta e l’Italia ci deve essere” : “Il bilancio degli Assoluti è super positivo e sono usciti risultati tecnici interessanti”. Questo il commento di Antonio Urso, Presidente della Federazione Italiana di Sollevamento pesi, al termine dei Campionati Italiani, che si sono disputati nel fine settimana a Lecce (CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI). Tra i risultati interessanti di cui parla Urso, troviamo il titolo di Mirco Scarantino, che va subito a riscattare la brutta prestazione ai ...

Motocross - Antonio Cairoli : “Nel 2018 proverò la Red Bull di F1 e poi sogno la Dakar in auto” : Un’intervista a 360° quella riservata a motorsport.com da Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo del Motocross ed impegnato nel Memorial Bettega del Motor Show, vestendo la tuta da rallista. “Io penso solo a me stesso e vorrei fare ancora meglio di quest’anno. Credo che si possano fare ancora più punti e poi a fine anno si tireremo le somme“, le parole di Cairoli che poi ha confessato che proverà la Red Bull di ...

F1 - Mondiale 2018 : lo sponsor Alfa Romeo riapre le porte ad Antonio Giovinazzi? : La stagione 2018 di Antonio Giovinazzi si apre con tanta curiosità. Il pilota nato a Martina Franca, infatti, morde i freni. La sua voglia di Formula Uno, come è ovvio che sia, è notevole e lui in prima persona ce la sta mettendo tutta per entrare in pianta stabile nella classe regina del motorsport. Fino ad oggi il ventitreenne italiano (spegnerà infatti 24 candeline il prossimo 14 dicembre) non ha potuto che disputare due gare (in Australia, ...

F1 - Mondiale 2018 : lo sponsor Alfa Romeo riapre le porte ad Antonio Giovinazzi? : La stagione 2018 di Antonio Giovinazzi si apre con tanta curiosità. Il pilota nato a Martina Franca, infatti, morde i freni. La sua voglia di Formula Uno, come è ovvio che sia, è notevole e lui in prima persona ce la sta mettendo tutta per entrare in pianta stabile nella classe regina del motorsport. Fino ad oggi il ventitreenne italiano (spegnerà infatti 24 candeline il prossimo 14 dicembre) non ha potuto che disputare due gare (in Australia, ...

NBA 2017-2018 : Golden State vince con le sue stelle. Successi per Toronto e San Antonio. Paul George trascina OKC : Otto gli incontri disputati nella notte NBA con risultati importanti in termini di classifica. Riepiloghiamo quanto accaduto. I Golden State Warriors hanno vinto per 133-112 in casa degli Orlando Magic. Un incontro mai in discussione in favore dei campioni in carica, che hanno messo in campo una prestazione di squadra notevole, chiudendo l’incontro con ben 46 assist su 55 canestri segnati. I migliori realizzatori sono stati ovviamente le ...

F1 : Sauber con power unit Alfa Romeo e Charles Leclerc al volante nel Mondiale 2018. Antonio Giovinazzi alla finestra : I posti per il Mondiale F1 2018 sono ormai quasi tutti assegnati. In attesa di aver conferma circa l’ingaggio della Williams del polacco Robert Kubica, a tenere banco è il Team Sauber e la composizione del roster dei piloti. In questo momento sembrerebbe che il campione del mondo di F2, il monegasco Charles Leclerc (pilota di casa Ferrari), pur non essendo stato ancora annunciato dalla scuderia svizzera, sia quasi certo di essere sul ...

F1 : Sauber con power unit Alfa Romeo e Charles Leclerc al volante nel Mondiale 2018. Antonio Giovinazzi alla finestra : I posti per il Mondiale F1 2018 sono ormai quasi tutti assegnati. In attesa di aver conferma circa l’ingaggio della Williams del polacco Robert Kubica, a tenere banco è il Team Sauber e la composizione del roster dei piloti. In questo momento sembrerebbe che il campione del mondo di F2, il monegasco Charles Leclerc (pilota di casa Ferrari), pur non essendo stato ancora annunciato dalla scuderia svizzera, è quasi certo di essere sul sedile ...

Rai3 a inizio 2018 : Amore criminale a Veronica Pivetti - Antonio Albanese in access con I topi - Carlo Conti in Ieri e oggi - novità per Massimo Gramellini-Michele Santoro : Il neo direttore di Rai3, Stefano Coletta, intervistato da Repubblica, annuncia di voler recuperare (anche) l'intrattenimento nel palinsesto previsto da inizio 2018.Capisaldi restano FuoriRoma, In mezz'ora, Cartabianca, la staffetta Report-Presadiretta e i campioni d'ascolto Chi l'ha visto? e Ulisse.prosegui la letturaRai3 a inizio 2018: Amore criminale a Veronica Pivetti, Antonio Albanese in access con I topi, Carlo Conti in Ieri e oggi, ...

Basket - Nba 2017-2018 : Cleveland fatica ma batte i Clippers - San Antonio supera OKC. Denver dilaga : Nella notte si son disputate ben 11 sfide valide per la stagione regolare di Nba 2017-2018. Andiamo a vedere quanto successo nei palazzetti americani, dove dopo oltre un mese di gare la competizione sta entrando sempre più nel vivo. 39 punti di LeBron James e vittoria sofferta dei Cleveland Cavaliers, che si sono imposti 118-113 sui Los Angeles Clippers dopo un overtime. Pur senza brillare, la squadra dell’Ohio sembra stia ingranando ...