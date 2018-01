I CONSIGLI HOME VIDEO DI GENNAIO 2018

: RT @pdnetwork: Su iniziativa del Governo nasce #RestoalSud, l'incentivo che sostiene la nascita di attività per i giovani 18/35 anni del Me… - mariellarosati : RT @pdnetwork: Su iniziativa del Governo nasce #RestoalSud, l'incentivo che sostiene la nascita di attività per i giovani 18/35 anni del Me… - Frank9318 : RT @pdnetwork: Su iniziativa del Governo nasce #RestoalSud, l'incentivo che sostiene la nascita di attività per i giovani 18/35 anni del Me… - RossellaRo_ : @FrancescoMorato Giusto! Sono veramente molto rari i momenti in cui riesco a leggere i social preferisco un libro o… - Arianna_R1 : RT @ParolaDi4occhi: Organizzare casa è semplice a dirsi, ma a farsi mica tanto! Ecco qualche consiglio con gli occhiali per affrontare la g… - Arianna_R1 : RT @ParolaDi4occhi: In onore dello #OrganizeYourHomeDay è bene ricordare quanto sia difficile tenere sempre tutto in ordine. Per partire co… -

Leggi la notizia su i-filmsonline

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Passati Natale e Capodanno, l'anno nuovo per l'comincia sempre con una significativa ripresa dopo i normali rallentamenti di dicembre. Nel caso specifico le case di distribuzione hanno dato grande spazio in questoa diversi titoli usciti in sala nella seconda metà dell'anno passato e che ancora mancavano all'appello sugli scaffali dei negozi. Assolutamente in ordine di pubblicazione abbiamo due titoli Universal molto richiesti, Baby Driver di Joe Wright e L'inganno di Sofia Coppola, il primo anche in edizione 4K. La Warner punta invece sul secondo capitolo di Kingsman – Il Cerchio d'Oro mentre Rai Cinema su Miss Sloane. A fine mese, nuovamente per Universal, esce il controverso Madre di Darren Aronofsky. Spazio all'animazione nipponica di Dinyt che propone finalmente la serie classica Hurrican Polimar in un interessante cofanetto ...