Grasso : l'art.18 dà tutela al lavoro : 11.05 "Jobs act? Il problema è la mancanza di futuro per i giovani.Non siamo riusciti a creare prospettive stabili". Così Grasso di LeU ad Agorà."l'art.18 dà dignità e tutela al lavoro, la tutela va posta in tutti i cas in cui c'è lavoro" "Vedremo quali sono le nostre forze,faremo alleanze con chi ci aiuta a realizzare la nostra idea di utopia reale" ha detto Grasso parlando di possibile alleanza con il M5S: "Se fanno discussioni su euro sì o ...

Grasso : Carta fu felice unione d'intenti : 12.06 "La Costituzione fu una felice unione d'intenti".Così il presidente del Senato Grasso, alla cerimonia per i 70 anni della Carta costituzionale. I costituenti "venivano da tradizioni culturali diverse,idee politiche spesso antitetiche",eppure "riuscirono a scrivere insieme le regole fondamentali della neonata Repubblica", uniti "nel comune obiettivo di definire una formula di convivenza", dice Grasso. "In un sistema democratico non ...

Grasso risponde all’accusa Pd di non aver versato i contributi al partito : “Atto di ritorsione propagandistica” : Da una parte “non sembra opportuno che il presidente del Senato sostenga con soldi pubblici l’attività di un partito, così come per prassi centenaria non è chiamato a dare col voto alcun contributo politico”. Dall’altra “vorrei capire cosa ne pensa dei circa 250mila euro che il gruppo del Pd in Senato ha percepito dal marzo del 2013 al 26 ottobre del 2017 in ragione della mia iscrizione al gruppo medesimo”. Sono due ...

Grasso : devo soldi al partito? Parole infamanti - è una ritorsione : Il leader di Liberi e Uguali affida ad una missiva - pubblicata sul quotidiano diretto da Mario Calabresi - la replica alle 'accuse' che gli sono state mosse da Bonifazi del Pd. E in un passaggio attacca: "lasci fuori i dipendenti del Pd. Sono in cassa integrazione. A loro va tutta la mia solidarietà"

Grasso : aboliamo tasse universitarie. Altri partiti raccontano favole - : Il leader di Liberi e Uguali, durante l'assemblea a Roma, ha avanzato la proposta dello stop delle imposte destinate agli atenei: "Una misura da 1,6 miliardi". E attacca i suoi avversari: "Noi con ...

Pietro Grasso - il suo programma : patrimoniale - Imu - reintroduzione dell'articolo 18 : ... concentrati in primo luogo sulla messa in sicurezza del territorio e sulla riconversione ambientale dell'economia. Al programma sta lavorando un gruppo di persone di cui fa parte Alfredo D'Attorre ...

Patrimoniale - ritorno dell'articolo 18 e 10 miliardi sul verde : le idee di Grasso : Domani a Roma va in scena la prima assemblea programmatica di Liberi e Uguali. Reintrodurre l'Imu sulla prima casa e giù le tasse per i redditi sotto i 40 mila euro' ritorno dell'articolo 18, ...

La Boldrini aderisce al partito di Grasso. Cosa potrebbe cambiare adesso : La sinistra di Pietro Grasso si allarga e accoglie un altro presidente, o meglio la presidente. Laura Boldrini alle 16 brinderà con i leader di Liberi e uguali Roberto Speranza e Pippo Civati nel quartiere universitario di San Lorenzo, sancendo il suo approdo alla formazione guidata dal presidente del Senato. Dopo aver atteso l'ok alla manovra e aver presieduto l'aula nell'ultimo passaggio della legislatura, a ...

Grasso replica alle accuse : 'Libero di fare il leader di un partito ma resto imparziale' : ...campagna elettorale mi auguro che lo stile e gli atteggiamenti saranno misurati e rispettosi pur nella diversità delle opinioni e nella radicale differenza dei programmi che ciascuna forza politica ...

Gaffe di Grasso : nel sito del Senato spunta il suo partito : Liberi e Uguali, la nuova formazione politica di Pietro Grasso , ha pochi giorni di vita ma ha già al centro di un cortocircuito tra social, politica e tv. Dopo le polemiche sul logo (le similitudini con quello di Emergency e le 'foglioline' a rappresentare, qualche motivo misterioso, le donne) a creare scompiglio è la presenza del simbolo ...

La gaffe sul sito del Senato : nel widget di twitter il simbolo del partito di Grasso (ma c'è una spiegazione) : Non c'è pace per il simbolo di Liberi e Uguali, il partito guidato da Pietro Grasso. Dopo le polemiche legate alle " foglioline ", ora tocca al sito del Senato. Sulla pagina web del presidente è ...

L'esclusiva Parte la corsa al Pirellone e Gori "chiama" Grasso - ma Staino ironizza sull'offerta del Pd : Per vincere in Lombardia il candidato del Pd si dice ottimista sulla prospettiva di formare una coalizione con Liberi e Uguali nonostante le divisioni a livello nazionale. Bobo taglia corto: "Le cose ...