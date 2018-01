: Grasso, con M5s ora alleanza impossibile @PietroGrasso @luigidimaio @lauraboldrini CHE VUOL DIRE ORA? - 51fini : Grasso, con M5s ora alleanza impossibile @PietroGrasso @luigidimaio @lauraboldrini CHE VUOL DIRE ORA? - Azeta2010 : @pdnetwork sbagliate di grosso ad allearvi con i #trandfughi, lasciate i vari #Grasso #Bersani #DAlema #Speranza e… - ansa_it : Grasso, con M5s ora alleanza impossibile - Retenews24 : Grasso, con M5s ora alleanza impossibile - ROMA, 11 GEN – "Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nul… - Retenews24 : Grasso, con M5s ora alleanza impossibile - ROMA, 11 GEN – "Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nul… -

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Con il M5S èallearsi perché non abbiamo nulla in comune, perché oggi dicono una cosa e domani un'altra; fanno discussione sull'euro, euro si …euro no…, sono ondivaghi. Possiamo iniziare a valutare un'eventualenel momento in cui avranno una politica ben definita". Così Pietro, leader di Liberi e uguali, ad Agorà su rai Tre.