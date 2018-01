Grasso - con M5s ora alleanza impossibile : Possiamo iniziare a valutare un'eventuale alleanza nel momento in cui avranno una politica ben definita". Così Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, ad Agorà su rai Tre. 11 gennaio 2018 Diventa ...

Grasso - con M5s ora alleanza impossibile : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Con il M5S è impossibile allearsi perché non abbiamo nulla in comune, perché oggi dicono una cosa e domani un'altra; fanno discussione sull'euro, euro si …euro no…, sono ondivaghi. Possiamo iniziare a valutare un'eventuale alleanza nel momento in cui avranno una politica ben definita". Così Pietro Grasso, leader di Liberi e uguali, ad Agorà su rai Tre.

Grasso candida la moglie di Pelù contro il Pd : Tra le personalità della società civile che Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, vuole schierare contro il Partito democratico c'è anche la moglie di Pierò Pelù. Lo riporta un articolo pubblicato ...

Gianna Fratta - moglie di Piero Pelù - candidata contro il Pd. La scelta di Grasso : Tra le personalità della società civile che Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, vuole schierare contro il Partito democratico c'è anche la moglie di Pierò Pelù. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Grasso ha accolto con entusiasmol'idea di candidare a Foggia la moglie di Pelù. Dal palco del "concertone" del primo maggio la rockstar dei Litfiba bollò Renzi come "il ...

Dai vaccini a tasse e lavoro : chi vuole abolire cosa? I proclami di Di Maio - Renzi - Salvini - Berlusconi e Grasso : Meno di due mesi alle elezioni politiche in Italia, previste il 4 marzo. E la campagna elettorale è partita già a pieno regime, con i leader dei vari schieramenti che hanno portato al centro del ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri". Scontro con Grasso su tasse universitarie : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

"Università gratis per tutti? Attenti agli iscritti fasulli". L'ex ministro Vincenzo Visco - ora con LeU - invita Pietro Grasso a correggere il tiro : La proposta di abolire le tasse universitarie, lanciata dal leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, può portare a un grande rischio, quello di ritrovarsi con gli Atenei "intasati da iscritti virtuali, fasulli". L'avvertimento arriva da Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze nel primo governo Prodi, ora tra i sostenitori di LeU e tra i partecipanti all'assemblea nazionale del neonato partito. Una proposta, quella di Grasso, che Visco ...

Grasso risponde all’accusa Pd di non aver versato i contributi al partito : “Atto di ritorsione propagandistica” : Da una parte “non sembra opportuno che il presidente del Senato sostenga con soldi pubblici l’attività di un partito, così come per prassi centenaria non è chiamato a dare col voto alcun contributo politico”. Dall’altra “vorrei capire cosa ne pensa dei circa 250mila euro che il gruppo del Pd in Senato ha percepito dal marzo del 2013 al 26 ottobre del 2017 in ragione della mia iscrizione al gruppo medesimo”. Sono due ...

Carlo Calenda - gli attacchi a Matteo Renzi e Pietro Grasso : perché strizza l'occhio a Silvio Berlusconi : Il ministro Carlo Calenda è sempre più sotto i riflettori e sembra giocarsi la sua partita da 'battitore libero'. Se pochi giorni fa infatti aveva tuonato contro Matteo Renzi sull'ipotesi di ...

Calenda contro Grasso : Vuole fare il Trump... : Carlo Calenda torna a far campagna elettorale per il Partito democratico e approfitta dei microfoni di Circo Massimo su Radio Capital per attaccare gli avversari. Come Pietro Grasso, che ieri all'assemblea di Liberi e uguali ha proposto l'abolizione per tutti delle tasse universitarie. "La proposta si caratterizza come un supporto fondamentale alla parte più ricca del Paese", ha detto il ministro per lo Sviluppo ...

La lettera di Pietro Grasso sui contributi al PD : «Questo usato da Lei e da alcuni suoi colleghi di partito è un modo di condurre il confronto politico che rifiuto» The post La lettera di Pietro Grasso sui contributi al PD appeared first on Il Post.