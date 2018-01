Grasso candida la moglie di Pelù contro il Pd

Gianna Fratta - moglie di Piero Pelù - candidata contro il Pd. La scelta di Grasso : Tra le personalità della società civile che Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, vuole schierare contro il Partito democratico c'è anche la moglie di Pierò Pelù. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Grasso ha accolto con entusiasmol'idea di candidare a Foggia la moglie di Pelù. Dal palco del "concertone" del primo maggio la rockstar dei Litfiba bollò Renzi come "il ...

Pd - Renzi : "Boschi ricandidata in più posti come gli altri ministri". Scontro con Grasso su tasse universitarie : "Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri". A dirlo il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi a 'Otto e mezzo". Il leader dem chiarisce così la ...

Pd - Padoan pronto a candidarsi. Grasso : Dopo il voto parliamo con M5s : 'Se me lo chiedono, mi candido', dice il ministro dell'Economia in un'intervista al Corriere della Sera che non esclude un governo Pd-Forza Italia.A Roma assemblea di Liberi e Uguali; Grasso: proponiamo idee credibili e l'abolizione delle tasse ...

Pd : Digiacomo - candidatura Grasso potrebbe costarci cara (2) : (AdnKronos) - "Non individuare una candidatura che possa recuperare, in termini di forza e autorevolezza, un voto a sinistra può significare incrementare quello svuotamento delle liste del Pd che è già avvenuto alle Regionali dove la lista Cento Passi ha preso 100mila voti. Quelle sono state le prov

Pietro Grasso - come fa lo snob di sinistra perché non lo invitano in tv : 'Mi sono candidato in Parlamento - non a X Factor' : La mia idea di politica non è la battaglia televisiva, ma presentare la soluzione dei problemi. Se è necessario parteciperò ai confronti, ma non amo gli scontri'. Certo però qualcuno dovrà dire a ...

Crozza è Pietro Grasso : “Candidatura? Ho un groppo in gola. Al provino pensavo prendessero Pisapia” : Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata su Nove – sul palco per la prima volta un Pietro Grasso visibilmente commosso, tanto da avere ancora ‘il groppo in gola’, commenta la sua candidatura come leader della Sinistra: “No, non me l’aspettavo.. io ho fatto il provino, ma ero lì solo per accompagnare un amico. pensavo prendessero Pisapia, ...

Antonio Di Pietro : 'Pronto a candidarmi'. E strizza l'occhio al partito di Pietro Grasso : Antonio Di Pietro vuole tornare in Parlamento e strizza l'occhio a Pietro Grasso . 'Non ho sentito Grasso' ha detto l'ex magistrato intervistato a InBlu Radio , il network delle radio cattoliche della ...

Grasso si candida contro Renzi e lo ius soli si allontana - PD nei guai : Si chiamerà Liberi e Uguali il nuovo rassemblement della sinistra italiana, che raccoglierà le diverse anime e mini-sigle che vanno da Pippo Civati a Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema, passando per ...

Pietro Grasso - parla il candidato premier di Liberi e Uguali : 'Quello per noi è un voto utile' : 'Fare politica è un onore - ha detto Grasso -, non una vergogna. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la nostra sfida: battersi perché tutti, nessuno escluso, siano Liberi e Uguali'. Ha poi ...

Roma. Oltre 1500 delegati salutano il candidato premier Piero Grasso : La Sinistra avanza una nuova proposta e lo fa da Roma lanciando un nuovo soggetto unitario che racchiude Mdp, Si e Possibile, che formeranno una lista unitaria alle elezioni politiche 2018. Sono ben 1500 i delegati che si sono dati appuntamento nella…Continua a leggere →

Grasso è pronto a candidarsi ma intanto incassa solo no : Roma - Ufficialmente fa sapere, solenne, di non aver «ancora sciolto la riserva» sull'offerta del prestigioso incarico di leader della lista D'Alema-Vendola-Pippo (nel senso di Civati).Ma dietro le quinte il presidente del Senato è alacremente al lavoro per costruire la propria discesa in campo, che avverrà il 3 dicembre a Roma, all'assemblea indetta da Mdp e aspiranti soci. Riceve - come ieri - i colonnelli ...

Grasso pronto a candidarsi : Ora potrei fare politica : Pietro Grasso pensa, sempre di più, a un suo impegno in politica dopo la fine della sua esperienza come presidente del Senato. Durante il suo intervento al Festival della Letteratura a Pescara, la seconda carica dello Stato afferma: "Sono passato da una funzione di magistrato ad una funzione ugualmente istituzionale. Non ho potuto fare la politica di scontro ma nemmeno la politica di suggerimento. Ho voglia di farlo? Non lo so, se ci ...

Grasso parla già da candidato premier : "Ridare speranza a paese stanco e deluso" : Bisogna "Ridare speranza e forza" a "questo paese che appare stanco e deluso". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro...