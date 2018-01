Gossip | ecco chi sono i 17 concorrenti dell' Isola dei famosi

Gossip : Emma Marrone presa di mira sui social network - ecco perchè Video : Ogni cosa che fa o dice #Emma Marrone diventa argomento di discussione sui social network; l'ultima polemica in ordine di tempo nata attorno alla cantante riguarda l'abbigliamento che ha indossato nel Videoclip de 'L'isola', il suo nuovo singolo. In molte scene del filmato girato a New York, infatti, la 33enne sfoggia una ingombrante pelliccia che, secondo molti, è vera. Stanca delle tante critiche che le sono state rivolte per questo capo, la ...

Gossip : Emma Marrone presa di mira sui social network - ecco perchè : Ogni cosa che fa o dice Emma Marrone diventa argomento di discussione sui social network; l'ultima polemica in ordine di tempo nata attorno alla cantante riguarda l'abbigliamento che ha indossato nel videoclip de 'L'isola', il suo nuovo singolo. In molte scene del filmato girato a New York, infatti, la 33enne sfoggia una ingombrante pelliccia che, secondo molti, è vera. Stanca delle tante critiche che le sono state rivolte per questo capo, la ...

Gossip - offese choc e diffamazioni contro Nadia Toffa : ecco la sua risposta : L’inviata e presentatrice delle Iene, Nadia Toffa, si è ripresa dopo il malore che l’ha colpita pochi giorni fa. Era poco più di una settimana fa quando i telegiornali e i più importanti quotidiani online hanno annunciato che la Toffa era in grave condizioni in ospedale. Tutto è cominciato quando Nadia era in hotel a Triste e all’improvviso si è accasciata sul pavimento, colta da un malore. Repentina la corsa in ospedale e il trasporto al San ...

Gossip News - primo bacio tra Ivana e Luca : ecco i dettagli : Il 'Grande Fratello Vip 2' ha fatto sognare e divertire il pubblico di Canale 5 che ha seguito 24 ore su 24 i concorrenti all'interno della casa (attraverso il day-time quotidiano trasmesso sulla rete di Mediaset Extra). Quasi tutti i personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso di questa seconda edizione hanno fatto abbastanza discutere: tra questi, però, ecco che i due volti più chiacchierati e seguiti sono Luca Onestini e Ivana ...

Gossip Uomini e Donne - George rivuole Gemma? Ecco la prova che spiazza tutti : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a due pilastri del Trono Over di "Uomini e Donne". Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani, che è presente nel programma della De Filippi da circa otto anni, e Giorgio Manetti, protagonista del parterre senior da quasi quattro anni. Il "gabbiano" toscano, nelle ultime settimane è tornato al centro dell'attenzione sia per l'esterna realizzata con la dama torinese che per la vicenda legata ad Anna ...

Gossip : ecco le novità pensate da Maria De Filippi per il 2018 : Maria De Filippi pare non voler deludere i propri fan per la prossima stagione, avendo già pensato una serie di cambiamenti in vista del 2018. Le idee della donna sono state raccolte da diverse interviste, che hanno avuto modo di racchiudere una serie di possibili sorprese in vista della stagione televisiva, sotto il segno di due programmi: il primo è chiaramente Amici (già in corso le prime fase del talent) il secondo l'edizione VIP di ...