Golden Globes Asia Argento accusa | ' Le vittime non sono abbastanza glamour'

Ai Golden Globes la Kidman dimentica i figli adottati con Cruise : Nicole Kidman finisce al centro della polemica a causa del discorso tenuto durante i Golden Globes. L'attrice ha infatti dimenticato di citare i figli adottivi.Nicole Kidman si è aggiudicata un premio ai Golden Globes per la miniserie drammatica Big Little Lies. Peccato però che il suo discorso abbia destato molte polemiche. Il motivo? Sul palco, l'attrice non ha citato i figli adottati insieme all'ex marito e collega Tom ...

GAME OF THRONES - Il cast presente ai Golden Globes! : I Golden Globes sono la prima grande cerimonia dell'anno, la prima premiazione che dà inizio a una serie di eventi che vedremo in futuro, come gli Oscar. Quest'anno anche GAME of THRONES è stata tra le nominate, come migliore serie tv drammatica.Purtroppo Got non ha vinto nella categoria in cui era stata nominata, premio assegnato invece a The Handmaid's Tale.Ma nonostante ciò, molti membri del cast erano presenti alla cerimonia, e inoltre Kit ...

I capelli di Millie Bobby Brown ai Golden Globes 2018 : richiamo a Eleven o alla schiena nuda? : Il look di Millie Bobby Brown ai Golden Globes 2018 ha fatto veramente discutere. La star tredicenne è stata vista arrivare sul tappeto rosso senza i suoi giovani colleghi di Stranger Things, che invece sono giunti sorridenti all'evento facendosi qualche foto insieme. L'atteggiamento della baby star non è stato molto apprezzato dagli utenti dei social media, che hanno giudicato anche il vestito che la Brown indossava ai Golden Globes: un ...

Milo Ventimiglia : l’attore è caduto in piscina a un after party dei Golden Globes 2018 : Sempre guardare dove metti i piedi o potresti finire bagnato fradicio come Milo Ventimiglia! L’attore ha fatto uno scivolone nel senso letterale del termine: è caduto in piscina durante un after party dei Golden Globes 2018! At HBO’s Golden Globes party. Believe I just saw Milo Ventimiglia from This Is Us slip and fall into the pool, which is mostly covered but open in one spot… pic.twitter.com/biQAIM7xFO — Eric Deggans ...

Golden Globes : Jennifer Aniston presenta un premio - la reazione di Angelina Jolie è tutto : L'incontro era uno dei più attesi dei Golden Globes: Angelina Jolie e Jennifer Aniston. L'osservatrice più attenta è Dakota Johnson che, invece di seguire la presentazione Jennifer Aniston, fissa la reazione di Angelina Jolie, puntando così tutti i riflettori su di lei. L'attrice, chiaramente imbarazzata, la ignora.Dakota Johnson Watching Angelina Jolie Ignore Jennifer Aniston Is All Of Us ...

Nicole Kidman nel discorso ai Golden Globes "dimentica" i figli adottati con Tom Cruise (e non è la prima volta) : Il discorso di ringraziamento dell'attrice Nicole Kidman ai Golden Globes ha attirato molte critiche. Il motivo? Aver dedicato la vittoria del premio soltanto ai figli naturali avuti dal secondo matrimonio con il cantante Keith Urban, Sunday e Faith, e non a quelli che ha adottato con l'ex marito Tom Cruise, Connor e Isabella.Queste le parole che hanno destato scandalo: "La prima persona della classifica, quindi questo significa che le mie ...

Dakota Johnson fissa Angelina Jolie mentre ignora Jennifer Aniston : il momento più strano dei Golden Globes 2018 : Sono spuntate delle nuove foto dai Golden Globes 2018 che hanno fatto decollare i gossip e che sembrano mostrare un’imbarazzata Angelina Jolie mentre Jennifer Aniston presentava un premio. La Jolie starebbe guardando il tavolo invece del palco su cui stava l’attrice di “Friends”: come sai la prima iniziò ad uscire con Brad Pitt subito dopo la seconda. Dakota Johnson sees Angelina Jolie ignore Jennifer Aniston THE ...

Oprah - dopo i Golden Globes il sogno di correre per la Casa Bianca. Magari contro Ivanka... : NEW YORK - Oprah Winfrey for President ? La regina afro-americana del mondo dello spettacolo al posto di Donald Trump nel 2020? E' un'ipotesi tutt'altro che peregrina, specie dopo il discorso 'presidenziale' ai Golden Globes dell'attrice-imprenditrice. Vestita di nero ...

Oprah Winfrey - Golden Globes 2018 / In total black contro gli abusi : “Ogni uomo dovrebbe ascoltarci!” : Oprah Winfrey, il commovente messaggio in favore delle donne durante la premiazione dei Golden Globes 2018, la presentatrice ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Time’s Up - la protesta delle attrici ai Golden Globes. Smettete di accettare le molestie sul lavoro : Time’s Up è l’iniziativa lanciata da oltre trecento donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, cinema, teatro, televisione, ed è ispirata alle tante violazioni subite dalle donne che hanno raccontato la propria esperienza a partire da quelle che hanno parlato di Weinstein. Il tempo è scaduto ed è ora di affrontare il tema delle molestie sul lavoro in maniera chiara e precisa, questo è quello che in sintesi dice il documento di ...

L’Allieva Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018 : dalla Garbatella al primo red carpet a Los Angeles - salto di qualità? : Un pizzico di orgoglio non guasta mai e oggi il pubblico gongola un po' nel vedere Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018. Il nuovo anno potrebbe segnare una svolta per l'attrice italiana che potrebbe finalmente ottenere quel salto di qualità e quei riconoscimenti che spera e che, in fondo, merita anche un po'. Tanta gavetta per la giovane attrice napoletana nota al grande pubblico per il ruolo che l'ha consacrata ovvero quello della ...

Golden Globes : la protesta delle star in nero : DeMille Award per il suo contributo nel mondo dello spettacolo - Ma ancora più importanti sono i soldi che questa iniziativa sta raccogliendo". Una somma che finora arriva a 15 milioni di dollari, da ...

Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 : Nina Dobrev e Nikki Reed nella foto di Lea Michele: cosa è successo ai Golden Globes e dov'era Ian Somerhalder Nina Dobrev e Nikki Reed sono tornate ad essere amiche. La prova? Entrambe sono apparse in un selfie pubblicato su Instagram da Lea Michele (nel quale compare anche Julianne Hough, la migliore amica di Nina). La […]

Golden Globes - il trionfo di Big Little Lies : le molestie sessuali al centro della miniserie dark con Nicole Kidman : È stata una delle serie più attese del 2017 e ha sbancato ai Golden Globes portando a casa i premi per miglior mini serie tv, attrice protagonista (Nicole Kidman), attrice e attore non protagonisti (Laura Dern e Alexander Skarsgard). In più Big Little Lies ha anticipato sul piccolo schermo il tema delle molestie sessuali, che ha sconvolto il mondo dell’entertainment e che è stato anche al centro anche della 75ma edizione dei Golden ...